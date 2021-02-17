Очередное заседание Трехсторонней контактной группы состоялось 17 февраля. Украинская делегация снова наткнулась на непонимание российской стороны. Так, Борис Грызлов не удосужился ответить на вопрос о допуске специалистов МАГАТЭ на оккупированные территории.

Заседание состоялось в режиме видеоконференции на уровне глав делегаций.

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На чем настаивает Украина:

сохранение режима прекращения огня;

беспрепятственный доступ Красного Креста и других международных гуманитарных организаций к удерживаемым лицам;

освобождение удерживаемых лиц;

разблокировка российской стороной работы КПВВ;

обеспечение свободного и беспрепятственного доступа наблюдателей ОБСЕ ко всей территории Украины;

допуск миссии МАГАТЭ на оккупированные территории для обеспечения контроля ядерных объектов.

Русские, в свою очередь, попытались отвести переговоры от выполнения конкретных шагов, которых требуют минские и нормандские договоренности.

Кравчук напомнил России, что именно она – сторона конфликта

Однако глава украинской делегации Леонид Кравчук напомнил оппонентам, что именно Россия является стороной конфликта и оккупировала Крым и Донбасс. Украина согласилась продолжить переговоры только когда конкретные пункты договоренностей будут выполняться.

Кравчук предложил с 24 февраля предоставить автобус-челнок для перевозки людей в пункт пропуска "Золотое". Если об этом будут просить международные организации, то надо разрешить и пропуск гуманитарных грузов.

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Украина настаивает на допуске инспекторов МАГАТЭ

Также Украина продолжает настаивать на допуске инспекторов МАГАТЭ на оккупированные территории. Только таким образом Киев сможет выполнить свои обязательства в рамках соглашения между Украиной и МАГАТЭ о применении гарантий в связи с Договором о нераспространении ядерного оружия.

Обратите внимание! Из-за активизации обстрелов на Донбассе ТКГ собиралась дважды за неделю – 16 и 17 февраля. Украинская делегация подчеркнула, что отдельно вынесет вопрос о многочисленных нарушениях режима тишины боевиками.