Грызлов игнорирует требование о допуске МАГАТЭ на оккупированные территории: итоги заседания
Очередное заседание Трехсторонней контактной группы состоялось 17 февраля. Украинская делегация снова наткнулась на непонимание российской стороны. Так, Борис Грызлов не удосужился ответить на вопрос о допуске специалистов МАГАТЭ на оккупированные территории.
Источник:Украинская делегация в ТКГ
Заседание состоялось в режиме видеоконференции на уровне глав делегаций.
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На чем настаивает Украина:
- сохранение режима прекращения огня;
- беспрепятственный доступ Красного Креста и других международных гуманитарных организаций к удерживаемым лицам;
- освобождение удерживаемых лиц;
- разблокировка российской стороной работы КПВВ;
- обеспечение свободного и беспрепятственного доступа наблюдателей ОБСЕ ко всей территории Украины;
- допуск миссии МАГАТЭ на оккупированные территории для обеспечения контроля ядерных объектов.
Русские, в свою очередь, попытались отвести переговоры от выполнения конкретных шагов, которых требуют минские и нормандские договоренности.
Кравчук напомнил России, что именно она – сторона конфликта
Однако глава украинской делегации Леонид Кравчук напомнил оппонентам, что именно Россия является стороной конфликта и оккупировала Крым и Донбасс. Украина согласилась продолжить переговоры только когда конкретные пункты договоренностей будут выполняться.
Кравчук предложил с 24 февраля предоставить автобус-челнок для перевозки людей в пункт пропуска "Золотое". Если об этом будут просить международные организации, то надо разрешить и пропуск гуманитарных грузов.
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Украина настаивает на допуске инспекторов МАГАТЭ
Также Украина продолжает настаивать на допуске инспекторов МАГАТЭ на оккупированные территории. Только таким образом Киев сможет выполнить свои обязательства в рамках соглашения между Украиной и МАГАТЭ о применении гарантий в связи с Договором о нераспространении ядерного оружия.
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