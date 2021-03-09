Авария произошла 8 марта на территории Северного горно-обогатительного комбината в Кривом Роге. После столкновения грузовика и грузового поезда 5 человек получили травмы.

Пострадавший в аварии грузовик перевозил рабочих предприятия. Информацию о происшествии "Радио Свобода" сообщил руководитель областной организации Всеукраинского профсоюза "Свобода труда" Игорь Токовенко. Обратите внимание Родственники опознали тела уже 4 украинцев, погибших в ДТП в Польше Авария на предприятии в Кривом Роге: что известно На Северном ГОК (горно-обогатительном комбинате) в городе Кривой Рог произошла авария.

На территории предприятия столкнулись грузовик (он развозил рабочих после завершения смены) и грузовой поезд.

В аварии пострадали 5 человек, 3 из которых сейчас находятся в городской больнице №2. По словам Игоря Токовенко, предварительно причиной аварии было отсутствие освещения железнодорожного переезда и неисправность сигнализации. Фото с места инцидента опубликовали на портале 0564.ua

На Северном ГОК произошла авария / Фото 0564.ua

Столкнулись грузовик и поезд / Фото 0564.ua

В ДТП пострадали 5 человек / Фото 0564.ua

Трое из пострадавших находятся в больнице / Фото 0564.ua ПАО "Северный горно-обогатительный комбинат" – это наибольшее на начало XXI века горнодобывающее предприятие Европы с законченным циклом подготовки доменного сырья – железорудного концентрата и окатышей.



Предприятие входит в группу Метинвест. Там пока информацию об аварии не комментировали. Читайте также На Львовщине автомобиль слетел с моста: есть погибший и травмированные – фото