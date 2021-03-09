Грузовик с людьми и поезд столкнулись в Кривом Роге, есть пострадавшие: фото
Авария произошла 8 марта на территории Северного горно-обогатительного комбината в Кривом Роге. После столкновения грузовика и грузового поезда 5 человек получили травмы.
Источник:"Радио Свобода"
Пострадавший в аварии грузовик перевозил рабочих предприятия. Информацию о происшествии "Радио Свобода" сообщил руководитель областной организации Всеукраинского профсоюза "Свобода труда" Игорь Токовенко.
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Авария на предприятии в Кривом Роге: что известно
- На Северном ГОК (горно-обогатительном комбинате) в городе Кривой Рог произошла авария.
- На территории предприятия столкнулись грузовик (он развозил рабочих после завершения смены) и грузовой поезд.
- В аварии пострадали 5 человек, 3 из которых сейчас находятся в городской больнице №2.
По словам Игоря Токовенко, предварительно причиной аварии было отсутствие освещения железнодорожного переезда и неисправность сигнализации.
Фото с места инцидента опубликовали на портале 0564.ua
На Северном ГОК произошла авария / Фото 0564.ua
Столкнулись грузовик и поезд / Фото 0564.ua
В ДТП пострадали 5 человек / Фото 0564.ua
Трое из пострадавших находятся в больнице / Фото 0564.ua
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