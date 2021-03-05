"Группу смерти" в телеграме создала 15-летняя девочка из Кривого Рога
Полиция обнаружила в телеграм-канале "группу смерти", которую создала и вела 15-летняя жительница Кривого Рога. Более того, она сама планировала совершить самоубийство.
Источник:НПУ
Попытку суицида удалось предотвратить. Об этом рассказали в отделе коммуникации полиции Днепропетровской области.
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15-летняя девочка создала "группу смерти", в которую привлекла более 500 человек
Правоохранители Днепропетровщины установили следующее:
- 15-летняя девочка из Кривого Рога создала и администрировала телеграм-канал, он действовал по меньшей мере с 21 февраля.
- Администратор давала задания участникам чата – в частности, наносить себе раны и травмы.
- К группе сначала присоединились примерно 500 человек, но после таких "заданий" большинство ушли – остались только 13.
- Однако эти 13 человек публиковали в группе фото ранений, а затем получали следующие инструкции (до 5 раз в день).
Из 500 участников из-за требований наносить себе раны остались в группе 13 / Фото НПУ
3 марта полиция и прокуратура провели обыск в доме 15-летней администраторши "группы смерти", из-за которой люди наносили себе раны. У нее изъяли мобильные телефоны, планшет и ноутбук.
Девушка уже на следующий день – 4 марта – якобы планировала покончить с жизнью.
Во время обысков полиция изъяла технику / Фото НПУ
Уголовное производство правоохранители начали по статье 120 Уголовного кодекса – доведение до самоубийства. Следствие пытается установить, был ли у группы куратор извне, и были ли у нее другие организаторы.
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Последние случаи попыток самоубийства подростков в Украине
- 3 марта в Калуше на Прикарпатье школьницы наглотались таблеток, одна из них выпила аж 70.
- Также 3 марта во Кременчуге Полтавской области 16-летняя школьница наглоталась таблеток и попала в реанимацию.
- 2 марта в Ровно 11-летняя девочка наглоталась таблеток (но этот случай якобы бы не связан с соцсетями).
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