Бизнесмен Илья Павлюк является вероятным "теневым куратором" группы депутатов от партии "Слуга Народа", которая голосует в интересах олигарха Рината Ахметова. В сферу влияния Павлюка, вероятно, входит около 30 народных избранников.

Офис Павлюка расположен в нескольких десятках метров от Офиса президента, который сам бизнесмен часто посещает. Об этом сообщает Bihus.Info.

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Детали расследования

Возле офиса Павлюка замечали народных депутатов Дмитрия Соломчука, Олега Марусяка, Богдана Торохтия, Сергея Бунина и Александра Воробья. Двое последних заходили к Павлюку 15 декабря, перед голосованием за Госбюджет-2021. Впрочем, Воробей заявил журналистам, что это был визит не к Павлюку, а – к личному юристу. Бунин сказал, что своего визита не помнит.

По данным журналистов, группу Павлюка в парламенте координирует Олег Марусяк, который входит в парламентский комитет финансов, налоговой и таможенной политики. Он является автором законопроекта о легализации игорного бизнеса.

Вероятно, в группу Павлюка также входят нардепы Игорь Негулевский, Павел Павлиш, Юлия Диденко, Елена Лис, Оксана Гринчук, Николай Галушко, Алексей Леонов, Александр Аликсийчук, Алексей Ковалев, Александр Ковальчук и племянник бизнесмена Максим Павлюк.

Нардепы голосуют в интересах Ахметова

О сплоченности этих депутатов свидетельствует якобы схожесть их голосования в парламенте. Часто это голосование происходит в интересах Ахметова. Журналисты заявили, что в 4 из 5 случаев депутаты из группы Павлюка поддерживали выгодные для бизнеса Ахметова законы.

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Примером такого голосования называют ситуацию с рассмотрением изменений в бюджет. Нардепы поддержали изменения только после внесения правки, которая гарантирует Ахметову выплаты за электроэнергию по высокому зеленому тарифу.

Похожая ситуация произошла и во время голосования по увеличению ренты на руду. Тогда группа Павлюка сначала не поддержала законопроект, но изменила свое решение, когда в него внесли выгодные для олигарха правки.

Что известно о Павлюке