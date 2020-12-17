Группой депутатов от "Слуги народа" руководит бизнесмен Павлюк, – СМИ
Бизнесмен Илья Павлюк является вероятным "теневым куратором" группы депутатов от партии "Слуга Народа", которая голосует в интересах олигарха Рината Ахметова. В сферу влияния Павлюка, вероятно, входит около 30 народных избранников.
Офис Павлюка расположен в нескольких десятках метров от Офиса президента, который сам бизнесмен часто посещает. Об этом сообщает Bihus.Info.
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Детали расследования
Возле офиса Павлюка замечали народных депутатов Дмитрия Соломчука, Олега Марусяка, Богдана Торохтия, Сергея Бунина и Александра Воробья. Двое последних заходили к Павлюку 15 декабря, перед голосованием за Госбюджет-2021. Впрочем, Воробей заявил журналистам, что это был визит не к Павлюку, а – к личному юристу. Бунин сказал, что своего визита не помнит.
По данным журналистов, группу Павлюка в парламенте координирует Олег Марусяк, который входит в парламентский комитет финансов, налоговой и таможенной политики. Он является автором законопроекта о легализации игорного бизнеса.
Вероятно, в группу Павлюка также входят нардепы Игорь Негулевский, Павел Павлиш, Юлия Диденко, Елена Лис, Оксана Гринчук, Николай Галушко, Алексей Леонов, Александр Аликсийчук, Алексей Ковалев, Александр Ковальчук и племянник бизнесмена Максим Павлюк.
Нардепы голосуют в интересах Ахметова
О сплоченности этих депутатов свидетельствует якобы схожесть их голосования в парламенте. Часто это голосование происходит в интересах Ахметова. Журналисты заявили, что в 4 из 5 случаев депутаты из группы Павлюка поддерживали выгодные для бизнеса Ахметова законы.
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Примером такого голосования называют ситуацию с рассмотрением изменений в бюджет. Нардепы поддержали изменения только после внесения правки, которая гарантирует Ахметову выплаты за электроэнергию по высокому зеленому тарифу.
Похожая ситуация произошла и во время голосования по увеличению ренты на руду. Тогда группа Павлюка сначала не поддержала законопроект, но изменила свое решение, когда в него внесли выгодные для олигарха правки.
Что известно о Павлюке
- Илья Павлюк занимается грузовыми перевозками и продажей курятины.
- В период каденции беглого президента Виктора Януковича Павлюк был помощником депутата-регионала Игоря Калетника, который тогда возглавлял таможню.
- Павлюка в то время называли "решалой на таможне" и "королем контрабанды" в западной Украине.
- В 2019 году бизнесмен был лидером одной из групп в штабе тогда еще кандидата на пост президента Владимира Зеленского. Там Павлюк отвечал за координацию и финансы региональных представителей "Зе-команды".
- В частности он искал ФЛП, которые не имеют долгов, чтобы пополнить через них избирательный фонд.
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