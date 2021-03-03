Грубые нарушения боевиков: в ООС говорят о возможном срыве перемирия на Донбассе
Наблюдатели на Донбассе заметили грубые нарушения со стороны боевиков. Вероятно, оккупанты проводят военные учения, потому что зафиксировали большое скопление техники.
Источник:ООС
Об этом говорится в отчете миссии ОБСЕ от 2 марта.
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Что происходит на Донбассе
Зафиксировали массовые нарушения размещения вооружения и военной техники оккупантов за пределами выделенных мест хранения:
- на полигоне возле Мирного увидели 56 ББМ, 21 танк, 11 САУ и 10 гаубиц,
- вблизи Тернового – 16 танков,
- возле Круглика – 32 танка,
- недалеко от Миусинска – 46 ББМ, 12 танков, 20 САУ, 7 ЗРК и 25 прицепных гаубиц,
- в районе Бугаевки – 20 танков.
Отметили, что такие массовые скопления военной техники свидетельствуют о том, что боевики проводят военные учения. Поэтому это может привести к обострению ситуации на передовой.
Оккупанты препятствуют работе ОБСЕ
Так, беспилотникам миссии 6 раз препятствовали в районе Каштанового и Петровского недалеко от Донецка.
Кроме того, 1 марта оккупанты не пропустили через блокпост и задержали на 5 часов патруль ОБСЕ возле Оленевки.
Провокации боевиков
В ООС напомнили, что боевики утверждали, что Вооруженные силы Украины обстреливают населенные пункты. Поэтому оккупанты разрешили вести предупредительный огонь на подавление и уничтожение огневых точек.
Заявления являются откровенными провокациями, направленными на оправдания наемниками провокационных обстрелов позиций ВСУ. А также свидетельствует о потере контроля со стороны России над вооруженными формированиями ОРДЛО,
– говорят в ООС.
Отметили, что это может привести к срыву перемирия.
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