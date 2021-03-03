Наблюдатели на Донбассе заметили грубые нарушения со стороны боевиков. Вероятно, оккупанты проводят военные учения, потому что зафиксировали большое скопление техники.

Об этом говорится в отчете миссии ОБСЕ от 2 марта.

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Что происходит на Донбассе

Зафиксировали массовые нарушения размещения вооружения и военной техники оккупантов за пределами выделенных мест хранения:

на полигоне возле Мирного увидели 56 ББМ, 21 танк, 11 САУ и 10 гаубиц,

вблизи Тернового – 16 танков,

возле Круглика – 32 танка,

недалеко от Миусинска – 46 ББМ, 12 танков, 20 САУ, 7 ЗРК и 25 прицепных гаубиц,

в районе Бугаевки – 20 танков.

Отметили, что такие массовые скопления военной техники свидетельствуют о том, что боевики проводят военные учения. Поэтому это может привести к обострению ситуации на передовой.

Оккупанты препятствуют работе ОБСЕ

Так, беспилотникам миссии 6 раз препятствовали в районе Каштанового и Петровского недалеко от Донецка.

Кроме того, 1 марта оккупанты не пропустили через блокпост и задержали на 5 часов патруль ОБСЕ возле Оленевки.

Провокации боевиков

В ООС напомнили, что боевики утверждали, что Вооруженные силы Украины обстреливают населенные пункты. Поэтому оккупанты разрешили вести предупредительный огонь на подавление и уничтожение огневых точек.

Заявления являются откровенными провокациями, направленными на оправдания наемниками провокационных обстрелов позиций ВСУ. А также свидетельствует о потере контроля со стороны России над вооруженными формированиями ОРДЛО,

– говорят в ООС.

Отметили, что это может привести к срыву перемирия.

Обратите внимание! Из-за этих заявлений боевиков глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук объявил протест. Он заявил, что, позволив себе открывать опережающий огонь, боевики фактически вышли из перемирия.