Грубі порушення бойовиків: в ООС кажуть про можливий зрив перемир'я на Донбасі
Спостерігачі на Донбасі помітили грубі порушення з боку бойовиків. Ймовірно, окупанти проводять військові навчання, тому що зафіксували велике скупчення техніки.
Источник:ООС
Про це мовиться у звіті місії ОБСЄ від 2 березня.
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Що відбувається на Донбасі
Зафіксували масові порушення розміщення озброєння та військової техніки окупантів за межами виділених місць зберігання:
- на полігоні поблизу Мирного побачили 56 ББМ, 21 танк, 11 САУ та 10 гаубиць,
- поблизу Тернового – 16 танків,
- біля Круглика – 32 танки,
- неподалік Міусинська – 46 ББМ, 12 танків, 20 САУ, 7 ЗРК та 25 причіпних гаубиць,
- у районі Бугаївки – 20 танків.
Зазначили, що такі масові скупчення військової техніки зброї свідчать про те, що бойовики проводять військові навчання. Відтак це може призвести до загострення ситуації на передовій.
Окупанти перешкоджають роботі ОБСЄ
Крім того, 1 березня окупанти не пропустили через блокпост та затримали на 5 годин патруль ОБСЄ поблизу Оленівки.
Провокації бойовиків
В ООС нагадали, що бойовики стверджували, нібито Збройні сили України обстрілюють населенні пункти. Тому окупанти дозволили вести попереджувальний вогонь на придушення і знищення вогневих точок.
Заяви є відвертими провокаціями, спрямованими на виправдовування найманцями провокативних обстрілів позицій ЗСУ. А також свідчить про втрату контролю з боку Росії над збройними формуваннями ОРДЛО,
– кажуть в ООС.
Наголосили, що це може призвести до зриву перемир'я.
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