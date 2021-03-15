Председатель Bellingcat Грозев приехал в Украину по приглашению ОП, но его "кинули", – Гордон
Расследователь и председатель Bellingcat Христо Грозев приезжал в Украину, чтобы снять интервью по вагнергейту. По словам журналиста Дмитрия Гордона, его в Украину пригласили из Офиса Президента.
Источник:"Гордон"
Впрочем, в Украине на связь с Христо Грозевым никто из Офиса Президента не вышел. Ему якобы должны были рассказать свою точку зрения и мнения по задержанию вагнеровцев.
Кстати В Bellingcat прокомментировали слухи о фильме
К расследователю обращались с Офиса Президента
Как рассказывает Дмитрий Гордон, Христо Грозеву позвонили из Офиса Президента и пригласили его в Украину. Расследователю пообещали охрану и людей, которые якобы имеют отношение к спецоперации. Однако этого не случилось, поэтому выход фильма и задержали.
И Христо Грозев прилетел в Украину. Фильм не вышел 15 числа, потому что он прилетел сюда, где рассчитывал снять сотрудников Офиса Президента и других людей. Далее, насколько мне известно, никто не встретил, никакую охрану ему не предоставили,
– отметил Гордон.
Христо Грозев по прибытии якобы звонил и в Офис Президента тем, кто его пригласил, и другим людям, однако ему не отвечали.
С кем брал интервью председатель Bellingcat
В Украине, по словам Гордона, которые в интервью подтверждает журналист Юрий Бутусов, Христо Грозев снял 7 интервью.
Кто давал интервью Христо Грозеву:
- журналист Юрий Бутусов,
- два офицера Главного управления военной разведки, которые принимали непосредственное участие в спецоперации,
- депутат Верховной Рады Михаил Забродский, который является заместителем председателя комитета по обороне и безопасности,
- Петр Порошенко,
- Евгений Шевченко, который в фейсбуке опубликовал данные о срыве операции,
- по не подтвержденным данным – Александр Турчинов.
Дело вагнеровцев: главное
- В Беларуси в июле 2020 года задержали 33 россиян, причастных к частному военному формированию "Вагнер".
- Белорусские власти подозревали их в подготовке беспорядков перед выборами.
- В начале сентября появилась информация, что Служба безопасности Украины знала о бойцах и была причастна к задержанию. Однако в спецслужбе информацию не подтвердили и назвали фейком.
- В Bellingcat заявили, что нашли доказательства плана спецоперации, которую разработали ГУР Минобороны совместно с сотрудниками СБУ.
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