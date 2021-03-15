Расследователь и председатель Bellingcat Христо Грозев приезжал в Украину, чтобы снять интервью по вагнергейту. По словам журналиста Дмитрия Гордона, его в Украину пригласили из Офиса Президента.

Впрочем, в Украине на связь с Христо Грозевым никто из Офиса Президента не вышел. Ему якобы должны были рассказать свою точку зрения и мнения по задержанию вагнеровцев.

Кстати В Bellingcat прокомментировали слухи о фильме

К расследователю обращались с Офиса Президента

Как рассказывает Дмитрий Гордон, Христо Грозеву позвонили из Офиса Президента и пригласили его в Украину. Расследователю пообещали охрану и людей, которые якобы имеют отношение к спецоперации. Однако этого не случилось, поэтому выход фильма и задержали.

И Христо Грозев прилетел в Украину. Фильм не вышел 15 числа, потому что он прилетел сюда, где рассчитывал снять сотрудников Офиса Президента и других людей. Далее, насколько мне известно, никто не встретил, никакую охрану ему не предоставили,

– отметил Гордон.

Христо Грозев по прибытии якобы звонил и в Офис Президента тем, кто его пригласил, и другим людям, однако ему не отвечали.

Важно! Дмитрий Гордон, ссылаясь на собственные источники, заявил, что фильм о вагнеровцах появится 15 марта. Тогда политикум всколыхнет важная новость "о бездарно проваленной спецоперации". Впрочем, в Bellingcat сказали, что еще работают над фильмом и призвали верить только официальной информации и не поддаваться спекуляциям.

С кем брал интервью председатель Bellingcat

В Украине, по словам Гордона, которые в интервью подтверждает журналист Юрий Бутусов, Христо Грозев снял 7 интервью.

Кто давал интервью Христо Грозеву:

журналист Юрий Бутусов,

два офицера Главного управления военной разведки, которые принимали непосредственное участие в спецоперации,

депутат Верховной Рады Михаил Забродский, который является заместителем председателя комитета по обороне и безопасности,

Петр Порошенко,

Евгений Шевченко, который в фейсбуке опубликовал данные о срыве операции,

по не подтвержденным данным – Александр Турчинов.

Дело вагнеровцев: главное