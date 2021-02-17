Чергове засідання Тристоронньої контактної групи відбулось 17 лютого. Українська делегація знову наткнулась на нерозуміння російської сторони. Так Борис Гризлов не спромігся відповісти на питання про допуск фахівців МАГАТЕ на окуповані території.

Засідання відбулось у режимі відеоконференції на рівні глав делегація.

Актуально Окупована територія Донбасу більша, ніж зафіксовано в мінських домовленостях, – Гармаш

На чому наполягає Україна:

збереження режиму припинення вогню;

безперешкодний доступ Червоного Хреста та інших міжнародних гуманітарних організацій до утримуваних осіб;

звільнення утримуваних осіб;

розблокування російською стороною роботи КПВВ;

забезпечення вільного та безперешкодного доступу спостерігачів ОБСЄ до всієї території України;

допуск місії МАГАТЕ на окуповані території для забезпечення контролю ядерних об'єктів.

Росіяни. Своєю чергою, спробували відвести переговори від виконання конкретних кроків, яких вимагають мінські та нормандські домовленості.

Кравчук нагадав Росії, що саме вона – сторона конфлікту

Проте глава української делегації Леонід Кравчук нагадав опонентам, що саме Росія є стороною конфлікту та окупувала Крим та Донбас. Україна погодилась продовжити перемовини лише, якщо конкретні пункти домовленостей будуть виконуватись.

Кравчук запропонував з 24 лютого надати автобус-човник для перевезення людей у пункті пропуску "Золоте". Якщо про це звертатимуться міжнародні організації, то треба дозволити і пропуск гуманітарних вантажів.

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Україна наполягає на допуску інспекторів МАГАТЕ

Також Україна продовжує наполягати на допуску інспекторів МАГАТЕ на окуповані території. Лише таким чином Київ зможе виконати свої зобов'язання в рамках Угоди між Україною та МАГАТЕ про застосування гарантій у зв'язку з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї.

Зверніть увагу! Через активізацію обстрілів на Донбасі ТКГ збиралась двічі за тиждень – 16 та 17 лютого. Українська делегація наголосила, що окремо винесе питання про численні порушення режиму тиші бойовиками.