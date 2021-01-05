Исполняющий обязанности главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук назвал попыткой давления возбужденное против него уголовное производство. Его он получил сразу, как подписал подозрение.

Оно касалось дела заместителя главы Офиса Президента Олега Татарова. Об этом Грищук рассказал в интервью "Бабелю".

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Что известно об уголовном деле

Грищук уточнил, что о самом факте возбуждения уголовного производства следователями Государственного бюро расследований узнал из СМИ. Оно основывается на статье о привлечении к ответственности заведомо невиновного лица, то есть Татарова.

Я воспринимаю это как своеобразную попытку давления. Там нет "невиновного лица" (дело в отношении Грищука возбудили по статье о привлечении к ответственности заведомо невиновного лица – 24 канал), все решения обоснованы,

– заявил Грищук.

Дело Татарова: главное