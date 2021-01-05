Глава САП назвал давлением уголовное производство, которое возбудили против него: о чем речь
Исполняющий обязанности главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук назвал попыткой давления возбужденное против него уголовное производство. Его он получил сразу, как подписал подозрение.
Оно касалось дела заместителя главы Офиса Президента Олега Татарова. Об этом Грищук рассказал в интервью "Бабелю".
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Что известно об уголовном деле
Грищук уточнил, что о самом факте возбуждения уголовного производства следователями Государственного бюро расследований узнал из СМИ. Оно основывается на статье о привлечении к ответственности заведомо невиновного лица, то есть Татарова.
Я воспринимаю это как своеобразную попытку давления. Там нет "невиновного лица" (дело в отношении Грищука возбудили по статье о привлечении к ответственности заведомо невиновного лица – 24 канал), все решения обоснованы,
– заявил Грищук.
Дело Татарова: главное
- В декабре детективы НАБУ сообщили Татарову о подозрении в причастности к афере с квартирами Нацгвардии на 81 миллион гривен.
- Бюро запросило для него арест с залогом в 10 миллионов.
- Впрочем накануне избрания меры пресечения в дело быстро вмешалась генпрокуратура и передала дело Татарова в СБУ.
- Тогда НАБУ обвинило Офис генпрокурора в прямой защите Татарова.
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