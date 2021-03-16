Бывший глава СБУ Василий Грицак отреагировал на новую аудиозапись разговоров якобы Виктора Медведчука с Владиславом Сурковым. На этих "пленках" фигурирует его имя.

Грицак подтвердил, что в 2014 году в качестве заместителя главы СБУ контактировал с так называемым "министром обороны" оккупантов Владимиром Кононовым. Общались об обмене пленными.

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Какие подробности Грицак рассказал об обмене

Бывший глава СБУ подчеркнул, что этот обмен готовился довольно долго, больше месяца. Он отметил, что обязательным условием российской стороны было введение Медведчука в состав ТКГ.

"Как гаранта того, что все договоренности, которые обещает Украина, будут выполнены. Тогда, по решению президента, Медведчука включили в состав Трехсторонней контактной группы", – пояснил Грицак.

Когда обмен готовился, мы действительно имели несколько контактов с Кононовым. Это мы всегда делали... Мы проводили их (обмены – 24 канал) довольно успешно,

– подчеркнул он.

В то же время добавил, что при этом в процесс не включали политическое руководство – ни Украины, ни так называемых "республик". Решение принимали "на оперативно-тактическом уровне".

"Я хорошо помню этот обмен. Есть фото и видео, где мы в районе Ясиноватой на нейтральной территории. Был я, Кононов, Медведчук, "Альфа" украинская, их боевики", – вспомнил бывший глава СБУ.

Оккупантам не передавали "наличные", – Грицак

Грицак также отметил, что передачу "налички", о которой упоминается в разговоре якобы Медведчука и Суркова, он никогда не обсуждал с представителями группировок оккупантов.

Это абсурд, просто абсурд. Мне хотелось бы посмотреть в глаза тому Медведчуку, что он имел в виду, когда это нес. Ни о какой вообще "наличке" речь не шла,

– заверил СБУшник.

"Нас можно обвинить в чем угодно, только не в таких вещах... Речь идет о целенаправленных попытках дискредитации нас", – подчеркнул бывший глава ведомства.

Объяснить это, по его словам, можно довольно просто. В Украине до сих пор продолжается работа против российской пятой колонны и против России как страны-агрессора.

Справка. 7 июля 2014 года Грицака назначили на должность первого заместителя председателя СБУ. С июля 2015 года по июнь 2019 года он возглавлял ведомство.