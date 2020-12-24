В Черновицкой епархии церкви Рождества Пресвятой Богородицы и Святого Антония впервые будут праздновать Рождество 25 декабря.

Такое решение прихожане приняли совместно с настоятелем отцом Василием Гасинцом. Об этом сообщает Risu.

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Мои прихожане еще в прошлом году подходили ко мне с инициативой празднования Рождества по новому стилю. Я их поддержал, потому что и сам давно об этом мечтал. И в этом году мы делаем первый шаг,

– подчеркнул отец.

Что еще сказал Гасинец