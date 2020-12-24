"Давно об этом мечтал": греко-католики Черновцов впервые отметят Рождество 25 декабря
В Черновицкой епархии церкви Рождества Пресвятой Богородицы и Святого Антония впервые будут праздновать Рождество 25 декабря.
Такое решение прихожане приняли совместно с настоятелем отцом Василием Гасинцом. Об этом сообщает Risu.
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Мои прихожане еще в прошлом году подходили ко мне с инициативой празднования Рождества по новому стилю. Я их поддержал, потому что и сам давно об этом мечтал. И в этом году мы делаем первый шаг,
– подчеркнул отец.
Что еще сказал Гасинец
- Глава УГКЦ Блаженнейший Святослав четко озвучил позицию относительно празднования Рождества по григорианскому календарю: инициировать это должны сами миряне.
- Отмечать Рождество 25 декабря – это возможность прожить праздник "со всем миром, с нашим Папой и оторваться от России".
- Однако 7 января в храме тоже будет торжественное богослужение, так как к изменениям люди должны привыкать постепенно.
- Начиная с 2020 года акцент будут делать на Рождество именно 25 декабря.
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