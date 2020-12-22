В Греции запретили традиционное колядование в рождественский сезон. Это нужно, чтобы предотвратить распространение COVID-19. В то же время церквибудут работать на Рождество, Новый год и Богоявление.

Однако в церквях будут действовать ограничения на количество людей. Об этом сообщает Ekathimerini.

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Заместитель министра гражданской защиты Греции Никос Хардалиас сказал, что ограничения на количество людей в церквях будут отличаться от размера церкви.

В небольших церквях могут находиться 25 человек, а в больших соборах – 50. Использование маски будет обязательным в течение всего ритуала.

В то же время комендантский час с 21:00 до 5:00 останется в силе. Хардалиас сказал, что полиция будет проводить усиленные проверки, чтобы обеспечить соблюдение этих мер в праздничный период.

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