Никаких колядок: в Греции усилили ограничения на праздники для сдерживания COVID-19
В Греции запретили традиционное колядование в рождественский сезон. Это нужно, чтобы предотвратить распространение COVID-19. В то же время церквибудут работать на Рождество, Новый год и Богоявление.
Однако в церквях будут действовать ограничения на количество людей. Об этом сообщает Ekathimerini.
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Заместитель министра гражданской защиты Греции Никос Хардалиас сказал, что ограничения на количество людей в церквях будут отличаться от размера церкви.
В небольших церквях могут находиться 25 человек, а в больших соборах – 50. Использование маски будет обязательным в течение всего ритуала.
В то же время комендантский час с 21:00 до 5:00 останется в силе. Хардалиас сказал, что полиция будет проводить усиленные проверки, чтобы обеспечить соблюдение этих мер в праздничный период.
Какова ситуация с COVID-19 в Греции
- По состоянию на 22 декабря Греция находится на 62 строчке мирового рейтинга по темпам распространения коронавируса.
- За минувшие сутки коронавирусом заболели 525 человек. Еще 85 больных, к сожалению, умерли.
- С начала пандемии зафиксировали 132 430 больных, из них 4 340 человек умерли, еще 9 989 человек выздоровели.
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