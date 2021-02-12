Телеканал "НАШ" проверят из-за выступления Николая Азарова 15 декабря 2020 года. В эфире программы "Марафон" Азаров отрицал участие России в войне на Донбассе.

Ответственность России за вооруженную агрессию Азаров переложил на Вооруженные Силы Украины. В сообщении Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания говорится, что такие заявления являются разжиганием вражды.

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Проверка телеканала " НАШ " продлится с 26 февраля по 12 марта 2021 года.

Детали

Слова Азарова могут привести к росту уровня агрессии на оккупированных территориях Донбасса и в других регионах Украины.

Кроме того, в своем выступлении Азаров заявил, что "в Украине гражданский конфликт, а во время гражданского конфликта запрещено использовать вооруженные силы".

Ведущие "марафона" Артем Никифоров и Ольга Веремий не обращали внимания на слова Азарова. В Национальном совете по вопросам телевидения и радиовещания заявили, что ведущие "проигнорировали право зрителей на полную и объективную информацию".

Азаров является постоянным гостем телеканала "НАШ".

Политик неоднократно озвучивал свою позицию относительно войны на Донбассе, поэтому ее должно знать руководство "НАШ".

Это может свидетельствовать о сознательном намерении лицензиата формировать соответствующее направление собственной редакционной политики через разжигание национальной розни и распространение дезинформации. Такие действия вещателя могут дестабилизировать общество, обострить военное противостояние,

– говорится сообщение.

Обратите внимание! Это уже не первая проверка пророссийского телеканала "НАШ". Сейчас его проверяют из-за заявления экс-регионалки Елены Бондаренко. Она отрицала участие в вооруженном конфликте на Донбассе вооруженных сил России.