Еще в 2014 году Арсений Яценюк помпезно презентовал проект "Великая украинская стена". Ее должны были построить на границе с Россией. В Госпогранслужбе сказали, что этого до сих пор не произошло, однако от России защитились и без нее.

Глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко сказал, что в мире не существует такой стены, которая может защитить от агрессивного соседа – России. Единственная стена, по его словам, это мужество и готовность к самопожертвованию украинских воинов.

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Дейнеко заверил, что на границе с Россией проводят инженерное обустройство.

Как защищена граница

Линейная инфраструктура. Она позволяет выявлять все изменения на государственной границе.

Противотранспортный ров шириной 4 метра и глубиной 2 метра. Он усложняет внезапный заход военной техники на территорию Украины и минимизирует риски контрабанды, так как транспорт просто проваливается в него.

Земляной вал.

Контрольно-следовая полоса. Это инженерное сооружение из прошлого, но очень эффективное. На полосе остаются отпечатки, это помогает пограничникам, когда на камерах плохо видно злоумышленника из-за погодных условий.

Рокадная дорога. Она предназначена для того, чтобы пограничные наряды имели возможность быстро отреагировать на изменение обстановки.

Заградительный забор из сетки или колючей проволоки. Это задерживает нарушителя на некоторое время, что важно для пограничников.

Видеонаблюдение. В 2020 году на участке отдела пограничной службы Троицкое, в Луганской области, оборудовали современную систему. Камеры позволяют обнаруживать транспорт на расстоянии до 12 километров, а человека – до 5 километров.

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