Защитились от России и без "стены Яценюка": в Госпогранслужбе сказали, как укрепили границу
Еще в 2014 году Арсений Яценюк помпезно презентовал проект "Великая украинская стена". Ее должны были построить на границе с Россией. В Госпогранслужбе сказали, что этого до сих пор не произошло, однако от России защитились и без нее.
Источник:24 канал
Глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко сказал, что в мире не существует такой стены, которая может защитить от агрессивного соседа – России. Единственная стена, по его словам, это мужество и готовность к самопожертвованию украинских воинов.
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Дейнеко заверил, что на границе с Россией проводят инженерное обустройство.
Как защищена граница
- Линейная инфраструктура. Она позволяет выявлять все изменения на государственной границе.
- Противотранспортный ров шириной 4 метра и глубиной 2 метра. Он усложняет внезапный заход военной техники на территорию Украины и минимизирует риски контрабанды, так как транспорт просто проваливается в него.
- Земляной вал.
- Контрольно-следовая полоса. Это инженерное сооружение из прошлого, но очень эффективное. На полосе остаются отпечатки, это помогает пограничникам, когда на камерах плохо видно злоумышленника из-за погодных условий.
- Рокадная дорога. Она предназначена для того, чтобы пограничные наряды имели возможность быстро отреагировать на изменение обстановки.
- Заградительный забор из сетки или колючей проволоки. Это задерживает нарушителя на некоторое время, что важно для пограничников.
- Видеонаблюдение. В 2020 году на участке отдела пограничной службы Троицкое, в Луганской области, оборудовали современную систему. Камеры позволяют обнаруживать транспорт на расстоянии до 12 километров, а человека – до 5 километров.
"Стена Яценюка": о чем идет речь
- Еще в 2014 году Арсений Яценюк презентовал помпезный проект "Великая украинская стена".
- Построенная стена должна была существенно отграничить Украину от России.
- Сначала говорили, что строительство завершат в 2018 году. Однако уже позже сказали, что не успевают, поэтому дату продлили до 2021 года. Через некоторое время вообще заявили, что это произойдет в 2025 году.
- Из проекта насмехались многие политики и назвали его "стеной Яценюка".
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