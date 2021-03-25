На границе США и Мексики увеличился наплыв мигрантов: что делает Белый дом – Голос Америки
С тех пор как администрация Джо Байдена отменила отдельные иммиграционные правила времен Дональда Трампа, на границе США и Мексики увеличился наплыв мигрантов. Чтобы урегулировать кризис, Белый дом комплексно подходит к ситуации.
Источник:"Голос Америки" на 24 канале
Дело в том, что процесс рассмотрения мигрантов изменился. Теперь они могут ждать разрешения в Америке. Вместе с тем случаи нелегального пересечения границы до сих пор случаются.
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У Байдена заявляют, что граница закрыта. Также, власти делают все возможное, чтобы нелегальных пересечений границы становилось все меньше.
Первая пресс-конференция Байдена
Джо Байден дал первую официальную пресс-конференцию на посту президента США. Он обсудил вопросы иммиграции, инфраструктуры, контроля над оружием и международные отношения. Как отмечают обозреватели, встреча состоялась на фоне длительного отсутствия общения президента США с СМИ, и упрекают его критиков, что Байден якобы не в состоянии общаться с журналистами.
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