Перед праздниками вырос пассажиропоток на границе
Перед новогодними праздниками на границе Украины традиционно увеличивается пассажиропоток. Несколько дней число людей, которые хотели пересечь границу, было на уровне почти 90 тысяч путешественников ежедневно.
На границе увеличивается пассажиропоток
В ноябре и начале декабря украинскую границу пересекали около 50 тысяч человек за сутки. Об этом сообщили в Госпогранслужбе.
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Рост пасажиротранспортного потока в предновогодний период является традиционным. Например, в прошлом году, в этот же период, пассажиропоток составлял почти 300 тысяч человек в сутки,
– рассказали пограничники.
Больше всего домой возвращаются украинцы из ЕС, где с 25 декабря начинается период рождественско-новогодних праздников и выходных.
В Госпогранслужбе напомнили, что сейчас три соседние с Украиной государства есть в списке стран красной зоны от Минздрава. Речь идет о Венгрии, Словакии, Молдове и Румынии. Люди, которые будут приезжать из этих стран, должны пройти самоизоляцию с приложением "Вдома".
После праздников пассажиропоток также возрастет
По данным пограничников, после новогодне-рождественских праздников традиционно возрастет пассажиропоток на выезд из Украины.
"Просим желающих пересекать в этот период государственную границу тщательно изучать актуальные карантинные ограничения в той стране, куда вы направляетесь, а также странах, которые будете проезжать транзитом", – отметили в Госпогранслужбе.
Пограничники также напомнили, что в соседней Польше с 28 декабря по 17 января будет действовать общенациональный карантин.
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