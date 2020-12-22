Перед новогодними праздниками на границе Украины традиционно увеличивается пассажиропоток. Несколько дней число людей, которые хотели пересечь границу, было на уровне почти 90 тысяч путешественников ежедневно.

На границе увеличивается пассажиропоток

В ноябре и начале декабря украинскую границу пересекали около 50 тысяч человек за сутки. Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

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Рост пасажиротранспортного потока в предновогодний период является традиционным. Например, в прошлом году, в этот же период, пассажиропоток составлял почти 300 тысяч человек в сутки,

– рассказали пограничники.

Больше всего домой возвращаются украинцы из ЕС, где с 25 декабря начинается период рождественско-новогодних праздников и выходных.

В Госпогранслужбе напомнили, что сейчас три соседние с Украиной государства есть в списке стран красной зоны от Минздрава. Речь идет о Венгрии, Словакии, Молдове и Румынии. Люди, которые будут приезжать из этих стран, должны пройти самоизоляцию с приложением "Вдома".

После праздников пассажиропоток также возрастет

По данным пограничников, после новогодне-рождественских праздников традиционно возрастет пассажиропоток на выезд из Украины.

"Просим желающих пересекать в этот период государственную границу тщательно изучать актуальные карантинные ограничения в той стране, куда вы направляетесь, а также странах, которые будете проезжать транзитом", – отметили в Госпогранслужбе.

Пограничники также напомнили, что в соседней Польше с 28 декабря по 17 января будет действовать общенациональный карантин.