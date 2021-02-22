Украинские пограничники Сумского отряда 22 февраля провели учебные стрельбы. Они совершенствовали навыки стрельбы из группового и стрелкового оружия.

В пресс-службе ГПСУ отметили, что пограничники уделяли наибольшее внимание практической составляющей.

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Что известно об обучении пограничников

На военном полигоне в Сумской области, которая граничит с Россией, украинские пограничники провели учебные стрельбы. Во время этого мероприятия также был совершен марш на бронетехнике.

В ГПСУ отметили, что пограничники справились с поставленными задачами и продемонстрировали высокий уровень мастерства. После завершения учений колонна бронетехники вернулась в воинскую часть.

В Сумской области пограничники провели учебные стрельбы: смотрите видео

Украинские пограничники провели учебные стрельбы / Фото ГПСУ

Заметим, что в Украине в 2021 году должны состояться не менее 7 международных военных учений. Для этого предусмотрено 38,6 миллиона гривен. Верховная Рада уже приняла закон, которым предоставляется согласие на проведение в стране учений с участием иностранных вооруженных сил.