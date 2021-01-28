На границе с Польшей и Венгрией в очередях застряли более 300 автомобилей
В пунктах пропуска на границе с Польшей и Венгрией 28 января стоят более 300 автомобилей. Худшее скопление транспорта зафиксировали в "Шегини".
Источник: Госпогранслужба
О ситуации перед пунктами пропуска с соседними государствами по состоянию на 12:00 сообщает Западное региональное управление ГПСУ.
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Больше всего автомобилей ожидают проезд через границу возле пункта пропуска "Шегини" – 180.
Где еще есть скопление транспорта
- на границе с Польшей: пункт пропуска "Грушев" – 40 автомобилей, "Краковец" – 40;
- на границе с Венгрией: пункт пропуска "Тиса" – 45 машин.
Во всех остальных местах границу можно пересечь беспрепятственно.
Причины возникновения очередей на границе в Госпогранслужбе не уточнили.
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