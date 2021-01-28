В пунктах пропуска на границе с Польшей и Венгрией 28 января стоят более 300 автомобилей. Худшее скопление транспорта зафиксировали в "Шегини".

Источник: Госпогранслужба

О ситуации перед пунктами пропуска с соседними государствами по состоянию на 12:00 сообщает Западное региональное управление ГПСУ.

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Больше всего автомобилей ожидают проезд через границу возле пункта пропуска "Шегини" – 180.

Где еще есть скопление транспорта

на границе с Польшей : пункт пропуска "Грушев" – 40 автомобилей, "Краковец" – 40;

: пункт пропуска "Грушев" – 40 автомобилей, "Краковец" – 40; на границе с Венгрией: пункт пропуска "Тиса" – 45 машин.

Во всех остальных местах границу можно пересечь беспрепятственно.

Причины возникновения очередей на границе в Госпогранслужбе не уточнили.

Обратите внимание! Ранее сообщалось, что Служба автомобильных дорог Львовщины планирует построить 5 новых пограничных переходов на границе с Польшей. В частности, 3 перехода планируют обустроить в Карпатском регионе, еще 2 – вблизи города Белз.