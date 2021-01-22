На границе Украины и Польши 22 января возникли длинные очереди. Люди ждут пересечения границы и на автомобильной полосе, и на пешеходном переходе.

Очереди образовались из-за того, что украинцы после праздников возвращаются на заработки. Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Очередь замедляет и тщательный контроль со стороны поляков, потому что страна находится в красной карантинной зоне.

Что происходит на границе

►На пункте пропуска "Шегини – Медика" стоят около 200 автомобилей. По данным издания, путешествующим приходится находиться в очереди не менее 10 часов.

►Кроме того, под открытым небом на пересечение границы ждут около 150 человек. Люди сидят на чемоданах и лавочках. Их количество не уменьшается.

►Одному мужчине из очереди стало плохо. К нему приехала скорая помощь. Впрочем, путешественник отказался от госпитализации и остался стоять дальше.

Люди возвращаются домой

Кое-кто из желающих пересечь границу возвращается домой. Так, Юрий Кардаш, который должен был ехать в Польшу на работу, решил не рисковать здоровьем.

Где-то час стоял, но очередь не двигается вообще. Пришлось идти домой,

– рассказал Кардаш.

Он добавил, что стоять на улице холодно, поэтому парень будет проситься к кому-то в машину, чтобы его перевезли домой.