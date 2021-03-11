Подразделения Вооруженных сил Украины проходят военные учения на границе с оккупированным Крымом. Военнослужащие улучшают навыки, чтобы распознать и противодействовать диверсии.

В учениях принимают участие подразделения с юга страны. Они совершенствуют свои навыки во время занятий по боевой подготовке и тактических тренировок.

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Главной целью данных мероприятий является повышение уровня взаимодействия Вооруженных Сил со всеми составляющими сил безопасности и обороны Украины. В первую очередь это касается организации мероприятий по противодействию диверсиям на потенциально опасных объектах инфраструктуры,

– отметил командующий объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

Командующий заявил, что во время этих учений военные тренируются в условиях максимально приближенных к боевым. Тренировки проходят в разное время суток, чтобы военнослужащие получили комплексный опыт.

Сергей Наев заявил, что действия всех членов подразделений являются слаженными, они быстро реагируют на изменения в окружающей среде. Военные способны найти и обезвредить диверсионно-разведывательные группы на государственной границе.

Как военные ВСУ учились противодействовать диверсионным группам: видео

Где еще проходят учения