В Офисе генпрокурора рассказали детали дела о гранатах под дверью квартиры матери активиста-антикоррупционера Виталия Шабунина. Инцидент произошел вечером 30 декабря в Киеве.

Что говорят в Офисе генпрокурора о событии

По данным следствия, у дверей квартиры, где живет мать Виталия Шабунина, было обнаружено 2 предмета. Они были похожи на гранаты и пластиковую коробку, перемотанную скотчем. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

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Под дверью матери Шабунина обнаружили предметы, похожие на гранаты / Фото пресс-службы Офиса генпрокурора

В результате жителей были эвакуированы. На месте работала взрывотехническая группа. По предварительным данным, в корпусах гранат взрывчатки не обнаружено.

По факту инцидента Ровненская областная прокуратура открыла уголовное производство. Речь о статье Уголовного кодекса о угрозы убийством и хулиганства, совершенного с применением оружия.



Рядом с гранатами лежала пластиковая коробка: оба предмета были перемотаны скотчем / Фото пресс-службы Офиса генпрокурора

Следственные действия для установления лиц, причастных к преступлению, продолжаются. Также запланированы взрыво-техническую и молекулярно-генетическую экспертизы.

Досудебное расследование в уголовном производстве взято на контроль руководством Офиса генерального прокурора.

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Предварительно, в корпусах гранат взрывчатки специалисты не обнаружили / Фото пресс-службы Офиса генпрокурора

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