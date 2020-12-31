Взрывчатки в гранатах под дверью матери Шабунина не выявили, – Офис генпрокурора
В Офисе генпрокурора рассказали детали дела о гранатах под дверью квартиры матери активиста-антикоррупционера Виталия Шабунина. Инцидент произошел вечером 30 декабря в Киеве.
Что говорят в Офисе генпрокурора о событии
По данным следствия, у дверей квартиры, где живет мать Виталия Шабунина, было обнаружено 2 предмета. Они были похожи на гранаты и пластиковую коробку, перемотанную скотчем. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.
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Под дверью матери Шабунина обнаружили предметы, похожие на гранаты / Фото пресс-службы Офиса генпрокурора
В результате жителей были эвакуированы. На месте работала взрывотехническая группа. По предварительным данным, в корпусах гранат взрывчатки не обнаружено.
По факту инцидента Ровненская областная прокуратура открыла уголовное производство. Речь о статье Уголовного кодекса о угрозы убийством и хулиганства, совершенного с применением оружия.
Рядом с гранатами лежала пластиковая коробка: оба предмета были перемотаны скотчем / Фото пресс-службы Офиса генпрокурора
Следственные действия для установления лиц, причастных к преступлению, продолжаются. Также запланированы взрыво-техническую и молекулярно-генетическую экспертизы.
Досудебное расследование в уголовном производстве взято на контроль руководством Офиса генерального прокурора.
Обратите внимание Маму собирались убить, очевидно, что это "привет" мне, – Шабунин
Предварительно, в корпусах гранат взрывчатки специалисты не обнаружили / Фото пресс-службы Офиса генпрокурора
Предыдущее покушение на родных Шабунина: подробности
- Дом Виталия Шабунина подожгли неизвестные в ночь на 23 июля. В тот момент в доме были родители его жены, которых спасла соседка.
- За 2 недели до этого газовая служба проверила счетчик и все соединения в доме, поэтому газ взорваться не мог.
- Полиция открыла уголовное производство по факу умышленного уничтожения имущества. Впрочем, активист не согласен с такой квалификацией. Он настаивает, что это было покушение на убийство.
- Впоследствии экспертиза показала, что пожар в доме была ничем иным, как умышленным поджогом.
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