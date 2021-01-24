За прошедшие сутки 23 января пророссийские боевики на Донбассе 9 раз нарушали перемирие. Речь идет исключительно об обстрелах. К счастью, потерь среди украинских воинов нет.

О ситуации на Донбассе по состоянию на 7:00 24 января сообщил пресс-центр Операции Объединенных сил. Соответствующий пост появился на фейсбук-странице штаба.

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Где и из чего били оккупанты 23 января

Район ответственности оперативно-тактической группировки "Север"

Вблизи Южного пророссийские наемники вели огонь из минометов 120-го и 82-го калибра, станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

Район ответственности оперативно-тактической группировки "Восток"

Неподалеку Гнутово боевики применили ручной противотанковый гранатомет, крупнокалиберный пулемет и стрелковое оружие.

боевики применили ручной противотанковый гранатомет, крупнокалиберный пулемет и стрелковое оружие. В районе Водяного , на Приазовье оккупанты обстреливали украинских военных из подствольного гранатомета и стрелкового оружия.

, на Приазовье оккупанты обстреливали украинских военных из подствольного гранатомета и стрелкового оружия. В пригороде Авдеевки противник открывал огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

противник открывал огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Возле Опытного использовали ручной противотанковый гранатомет.

О фактах нарушения режима прекращения огня уже сообщили представителям ОБСЕ. Произошло это со украинской стороны СЦКК.

С начала текущих суток 24 января в районе проведения операции Объединенных сил нарушений режима прекращения огня зафиксировано не было.

Ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируют украинские воины,

– отмечают в штабе.

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Сводка пресс-центре Объединенных сил о ситуации на Донбассе по состоянию на утро 24 января