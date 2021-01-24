Гранатометы и большое число обстрелов: на Донбассе снова было неспокойно
За прошедшие сутки 23 января пророссийские боевики на Донбассе 9 раз нарушали перемирие. Речь идет исключительно об обстрелах. К счастью, потерь среди украинских воинов нет.
О ситуации на Донбассе по состоянию на 7:00 24 января сообщил пресс-центр Операции Объединенных сил. Соответствующий пост появился на фейсбук-странице штаба.
Важно В ТКГ назвали 3 главных проблемы в переговорах с Россией
Где и из чего били оккупанты 23 января
Район ответственности оперативно-тактической группировки "Север"
- Вблизи Южного пророссийские наемники вели огонь из минометов 120-го и 82-го калибра, станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.
Район ответственности оперативно-тактической группировки "Восток"
- Неподалеку Гнутово боевики применили ручной противотанковый гранатомет, крупнокалиберный пулемет и стрелковое оружие.
- В районе Водяного, на Приазовье оккупанты обстреливали украинских военных из подствольного гранатомета и стрелкового оружия.
- В пригороде Авдеевки противник открывал огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
- Возле Опытного использовали ручной противотанковый гранатомет.
О фактах нарушения режима прекращения огня уже сообщили представителям ОБСЕ. Произошло это со украинской стороны СЦКК.
С начала текущих суток 24 января в районе проведения операции Объединенных сил нарушений режима прекращения огня зафиксировано не было.
Ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируют украинские воины,
– отмечают в штабе.
Что происходило на Донбассе в предыдущие сутки Оккупанты били по позициям украинских защитников: где было неспокойно
Сводка пресс-центре Объединенных сил о ситуации на Донбассе по состоянию на утро 24 января
Поделиться новостью