В одном из сел Пустомытовского района Львовщины грабитель украл у ребенка телефон. Впрочем мальчику удалось его получить обратно.

Злоумышленник нагло вырвал телефон из рук ребенка. Об инциденте сообщили патрульные.

Важно Набросился с ножом на брата и жену: чем закончились кровавые столкновения на Волыни

По их словам, мальчик не растерялся и постоял за себя. Ребенок оттолкнул грабителя и забрал свою вещь обратно, ведь она не принадлежит мужчине.

Впоследствии к парню подошел его отец. Ребенок рассказал об инциденте и сразу позвонил правоохранителям. На тот момент вор уже убежал на своей машине. Пострадавший указал полицейским направление, куда отправился мужчина.

Куда делся вор

Кстати, им оказался уроженец из Закарпатья. Ему 31 год и он родом из Ужгорода. Правоохранители поймали его на трассе Киев – Чоп.

Он был на желтой машине и вез металлолом, из которого виднелась ванна. За ним и узнали беглеца. Мужчину сопроводили в отделение для установления обстоятельств. Впоследствии стало известно, что пострадавшие отказались писать заявление.



Ребенок отнял у грабителя телефон / Фото Патрульная полиция Львовщины