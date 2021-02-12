Ездила в оккупированный Крым: российскую танцовщицу не пустили в Украину
В аэропорту "Борисполь" пограничники не пропустили в Украину танцовщицу из России, которая несколько лет назад незаконно ездила в оккупированный Крым. В частности, ей на 3 года запретили въезд на территорию украинского государства.
Источник:Государственная пограничная служба
Пограничники предварительно узнали от других правоохранительных органов о возможной незаконной поездке гражданки России в оккупированный Крым. По их данным, она находилась в Симферополе в 2018 году.
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В частности, танцовщица прибыла туда самолетом из Москвы для участия в гала-концерте. Как сообщили в Госпогранслужбе, гражданке России запретили въезд в Украину на 3 года.
Запрет на въезд / Фото Госпогранслужбы
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По данным Укринформа, речь идет о президенте Лиги профессионалов восточного танца России Елене Рамазановой.
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