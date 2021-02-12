В аэропорту "Борисполь" пограничники не пропустили в Украину танцовщицу из России, которая несколько лет назад незаконно ездила в оккупированный Крым. В частности, ей на 3 года запретили въезд на территорию украинского государства.

Пограничники предварительно узнали от других правоохранительных органов о возможной незаконной поездке гражданки России в оккупированный Крым. По их данным, она находилась в Симферополе в 2018 году.

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В частности, танцовщица прибыла туда самолетом из Москвы для участия в гала-концерте. Как сообщили в Госпогранслужбе, гражданке России запретили въезд в Украину на 3 года.

Справка. Основанием для запрета въезда в Украину иностранцам и лицам без гражданства является нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию государства или выезда из нее или попытка попасть на эти территории вне контрольных пунктов въезда – выезда.



Запрет на въезд / Фото Госпогранслужбы

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