В ГПК обнародовали законопроект ОП о "спасении" Татарова: что он предусматривает
Центр противодействия коррупции опубликовал текст законопроекта, который фактически спасает заместителя главы Офиса Президента Олега Татарова от антикоррупционных органов. Интересно, что ранее сам Татаров отрицал существование такого законопроекта.
В распоряжении Центра противодействия коррупции оказалась сравнительная таблица к проекту закона, а также внутренние официальные документы. Об этом говорится на сайте ГПК.
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Согласно с проектом закона, генпрокурор сможет вмешиваться в расследование дел НАБУ, а деятельность ВАКС вообще ограничат.
Что предусматривает законопроект
- В НАБУ могут забрать право расследовать дела о коррупции ТОП-чиновников (включительно с президентом и премьером), а также взятки на сумму более 1,135 миллиона гривен. Это означает, что НАБУ придется заниматься бытовой коррупцией, то есть взятками патрульных полицейских или чиновников в сельсоветах.
- В случае принятия законопроекта ВАКС будет рассматривать не все коррупционные дела, а только те, которые будет расследовать НАБУ.
- САП лишат возможности прямого сотрудничества с иностранными правоохранительными органами. Такое сотрудничество сможет быть реализовано только через офис генпрокурора.
Руководитель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин накануне заявил, что ОП готовит срочный законопроект о деятельности НАБУ и ВАКС, который по сути уничтожает антикоррупционную реформу. По словам активиста, документ готовится ради "спасения" зампреда ОП Олега Татарова.
Полученные нами документы свидетельствуют, что к процессу разработки законопроекта в защиту Татарова от НАБУ была привлечена генпрокурор. Ирина Венедиктова дала своим заместителям официальное поручение внести предложения к нему,
– заявили в ЦПК.
Что известно о деле против Олега Татарова
- В НАБУ подозревают замглавы ОП Олега Татарова во взяточничестве в одном из эпизодов дела о квартирах Национальной гвардии.
- По словам директора бюро Артема Сытника, Татаров, будучи юристом "Укрбуда", вместе с владельцем компании Максимом Микитасем дал взятку в виде паркоместа эксперту Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД по занижению стоимости жилого комплекса с 81 до 7 миллионов гривен.
- Татаров считает подозрение НАБУ "личной местью" Сытника. По его убеждению, дело против него сфабриковано, и он намерен "доказать невиновность правовыми методами".
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