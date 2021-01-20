Центр противодействия коррупции опубликовал текст законопроекта, который фактически спасает заместителя главы Офиса Президента Олега Татарова от антикоррупционных органов. Интересно, что ранее сам Татаров отрицал существование такого законопроекта.

В распоряжении Центра противодействия коррупции оказалась сравнительная таблица к проекту закона, а также внутренние официальные документы. Об этом говорится на сайте ГПК.

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Согласно с проектом закона, генпрокурор сможет вмешиваться в расследование дел НАБУ, а деятельность ВАКС вообще ограничат.

Что предусматривает законопроект

В НАБУ могут забрать право расследовать дела о коррупции ТОП-чиновников (включительно с президентом и премьером), а также взятки на сумму более 1,135 миллиона гривен. Это означает, что НАБУ придется заниматься бытовой коррупцией , то есть взятками патрульных полицейских или чиновников в сельсоветах.

(включительно с президентом и премьером), а также взятки на сумму более 1,135 миллиона гривен. Это означает, что НАБУ , то есть взятками патрульных полицейских или чиновников в сельсоветах. В случае принятия законопроекта ВАКС будет рассматривать не все коррупционные дела , а только те, которые будет расследовать НАБУ.

, а только те, которые будет расследовать НАБУ. САП лишат возможности прямого сотрудничества с иностранными правоохранительными органами. Такое сотрудничество сможет быть реализовано только через офис генпрокурора.

Руководитель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин накануне заявил, что ОП готовит срочный законопроект о деятельности НАБУ и ВАКС, который по сути уничтожает антикоррупционную реформу. По словам активиста, документ готовится ради "спасения" зампреда ОП Олега Татарова.

Полученные нами документы свидетельствуют, что к процессу разработки законопроекта в защиту Татарова от НАБУ была привлечена генпрокурор. Ирина Венедиктова дала своим заместителям официальное поручение внести предложения к нему,

– заявили в ЦПК.

Обратите внимание! Сам Олег Татаров назвал эту информацию фейком.

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