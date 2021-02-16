Кабмин рассмотрел и передаст в Раду законопроект об увольнении директора НАБУ Артема Сытника. Если этот документ таки примут, сотрудничество с Евросоюзом и США окажется под угрозой.

Текст законопроекта проанализировали эксперты "Центра противодействия коррупции". Они предупредили, что его принятие грозит уничтожением доверия западных партнеров к украинской власти.

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Ведь в таком случае НАБУ фактически получит одновременно и директора, и исполняющего обязанности директора. Соответственно это поставит под сомнение легитимность любых решений его руководства.

Очевидно, что причиной этого проекта есть желание назначить "ручного" директора НАБУ, который одним звонком с Банковой будет блокировать дела или наоборот нарушать их касательно врагов Зеленского,

– считает Виталий Шабунин, председатель правления ЦПК.

"Нет блокировки работы НАБУ, ни одна ручная процедура конкурса в НАБУ ни при каких обстоятельствах не будет принята международными партнерами. Именно поэтому пророссийское окружение толкает Зеленского на этот шаг", – подчеркнул он.

Справка. В ноябре 2020 года президент Зеленский заверил послов G7, что гарантирует сохранение должности директора НАБУ Артемом Сытником, несмотря на решение Конституционного суда.

Что будет с Сытником

В переходных положениях закона говорится о том, что обязанности директора НАБУ до избрания нового будет исполнять его первый заместитель. Однако там не прописано, что ждет действующего главу бюро Артема Сытника.

Обратите внимание:

решение КСУ не приводит к потере им своих полномочий или увольнения с должности директора;

нет никаких оснований, установленных законом, для увольнения Сытника с должности директора.

То есть Сытник и в дальнейшем будет занимать должность директора НАБУ. Однако пока бюро не получит нового руководителя, полномочия директора будет выполнять его заместитель – Гизо Углава.

То есть в НАБУ останется и.о. с полномочиями директора и директор с полномочиями. В итоге подрывается легитимность любых решений обоих,

– отметили в ЦПК.

К тому же, эта проблема не разрешится даже после назначения нового директора. Она будет существовать как минимум до апреля 2022 года. Именно тогда истекает 7-летний срок назначения Сытника.



Гизо Углава, заместитель директора НАБУ / Фото из соцсетей

В ЦПК также подчеркнули, что законом установлены четкие и исчерпывающие основания для увольнения или прекращении полномочий директора НАБУ. Это – одна из гарантий независимости ведомства и его руководителя.

"Ни одной из этих оснований пока нет. Подобное не определено формулировкой и политическое решение подрывает основные принципы независимости НАБУ и создает опасный прецедент на будущее", – объснили эксперты.

О новой конкурсную процедуре

Согласно ей, в конкурсную комиссию будет входить 9 членов, 3 из них должен определить СНБО, 3 – Кабмин самостоятельно и еще 3 также Кабмин, но по предложению партнеров Украины в сфере антикоррупции.

Для принятия решения необходимо, чтобы его поддержало большинство, а именно – 5 членов комиссии. В ЦПК предостерегли, что в таком случае голос делегированных международными партнерами членов не будет играть важной роли.

Последствия для Украины

В ЦПК обратили внимание на то, что законопроект появился после неудачных переговоров с МВФ. Заметим, что миссия Фонда в Украине завершилась. О пересмотре программы, о выделении траншей договориться не удалось.

Важно! Именно в меморандуме с МВФ говорилось о создании НАБУ и обеспечения его независимости. Если эти договоренности будут нарушены, есть риск для сотрудничества с Фондом.

"Ручные процедуры для избрания нового директора также разрушат сотрудничество как с ЕС, так и с США. Ведь это прямо противоречит тому, что требуют от Украины", – подытожили в "Центре противодействия коррупции".