Одна из проблем украинского рынка нефти и газа заключается в том, что крупные международные компании из него вышли. В то же время вернутся ли они – неизвестно.

Несколько лет назад международные компании, специализирующиеся в нефтегазовой отрасли планировали разрабатывать в Украине так называемый сланцевый газ, однако с падением цены на нефть – это стало не выгодно. Об этом рассказала юрист Центра противодействия коррупции Татьяна Шевчук.

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Проблема относительно разрешений на пользование недрами

Она объяснила, что таким образом, как в государстве раздавали разрешения о пользовании недрами – неизвестным фирмам и непрозрачно, известным мировым корпорациям просто неинтересно выходить на рынок, который они не понимают.

Говорится о том, что перед ними может возникнуть вопрос договоренности о лицензиях непрозрачным способом, добавила Шевчук.

Ситуация с недрами не изменилась. Мы до сих пор не контролируем владельцев специальных разрешений, поскольку когда выдавали разрешения на пользование недрами, это происходило непрозрачным способом,

– отметила юрист ГПК.

Доступ к информации о владельце – не определяющий фактор

Фактически государство раздавало разрешения неизвестным компаниям, якобы не зная, кто является собственниками, отметила Татьяна Шевчук. В то же время она сказала, что несколько лет назад соответствующая процедура изменилась, по крайней мере стала доступной информация о владельцах.

"Но сейчас все равно раскрытие бенефициарного собственника при аукционе, при продаже лицензии, не является определяющим фактором. Фактически можно продать разрешение на пользование недрами любой компании и она потом сменит владельца. Государство этого не будет контролировать", – рассказала юрист.

Обратите внимание! На брифинге СНБО 11 марта Алексей Данилов отметил, что существует определенный отчет Совета нацбезопасности и обороны Украины, в котором говорится и о ситуации с недрами в Украине.

Теятна Шевчук о ситуации касательно разрешений на пользование недрами: смотрите видео