Ситуация с недрами не изменилась, – юрист назвала проблемы украинского рынка нефти и газа
Одна из проблем украинского рынка нефти и газа заключается в том, что крупные международные компании из него вышли. В то же время вернутся ли они – неизвестно.
Источник:24 канал
Несколько лет назад международные компании, специализирующиеся в нефтегазовой отрасли планировали разрабатывать в Украине так называемый сланцевый газ, однако с падением цены на нефть – это стало не выгодно. Об этом рассказала юрист Центра противодействия коррупции Татьяна Шевчук.
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Проблема относительно разрешений на пользование недрами
Она объяснила, что таким образом, как в государстве раздавали разрешения о пользовании недрами – неизвестным фирмам и непрозрачно, известным мировым корпорациям просто неинтересно выходить на рынок, который они не понимают.
Говорится о том, что перед ними может возникнуть вопрос договоренности о лицензиях непрозрачным способом, добавила Шевчук.
Ситуация с недрами не изменилась. Мы до сих пор не контролируем владельцев специальных разрешений, поскольку когда выдавали разрешения на пользование недрами, это происходило непрозрачным способом,
– отметила юрист ГПК.
Доступ к информации о владельце – не определяющий фактор
Фактически государство раздавало разрешения неизвестным компаниям, якобы не зная, кто является собственниками, отметила Татьяна Шевчук. В то же время она сказала, что несколько лет назад соответствующая процедура изменилась, по крайней мере стала доступной информация о владельцах.
"Но сейчас все равно раскрытие бенефициарного собственника при аукционе, при продаже лицензии, не является определяющим фактором. Фактически можно продать разрешение на пользование недрами любой компании и она потом сменит владельца. Государство этого не будет контролировать", – рассказала юрист.
Теятна Шевчук о ситуации касательно разрешений на пользование недрами: смотрите видео
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