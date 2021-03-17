До проведення розслідування передчасно говорити про притягнення до кримінальної відповідальності нардепів, які голосували за Харківські угоди у 2010. Про це заявила генпрокурорка Ірина Венедіктова.

11 березня Рада національної безпеки й оборони доручила СБУ розслідувати обставини голосування. Генпрокурорка підкреслила, санкції РНБО – це політичне рішення.

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За її словами, юридична відповідальність депутатів за підтримку Харківських угод – велика абстракція.

Чи буде кримінальна відповідальність, чи ні – покаже тільки розслідування. На сьогодні ще рано про це говорити,

– зазначила очільниця Офісу генпрокурора.

Венедіктова також зауважила, що народних депутатів не можна притягувати до відповідальності за їхні волевиявлення.

"З іншого боку, коли побачимо, що нардепи порушували технічні правила, наприклад кнопкодавство, то завжди буде юридична казуїстика", – додала вона.

Довідка. Рада національної безпеки і оборони під час чергового засідання, 11 березня, доручила СБУ перевірити всіх народних депутатів, які у 2010 році голосували за Харківські угоди.

Що відомо про Харківські угоди

Так звані Харківські угоди підписали в Харкові у квітні 2010 року Віктор Янукович та Дмитро Медведєв.

Згідно з ними перебування Чорноморського Флоту Росії в Севастополі було продовжено на 25 років в обмін на знижку ціни на газ на 30%, але не більше ніж на 100 доларів за кожну тисячу кубометрів.

Відтак російський флот може розміщуватися в Криму до 2025 року.

Служба безпеки України розпочала досудове розслідування про державну зраду через Харківські угоди.



Депутати, які голосували за Харківські угоди / Інфографіка 24 каналу