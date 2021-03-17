До проведения расследования преждевременно говорить о привлечении к уголовной ответственности нардепов, которые голосовали за Харьковские соглашения 2010. Об этом заявила генпрокурор Ирина Венедиктова.

11 марта Совет национальной безопасности и обороны поручил СБУ расследовать обстоятельства голосования. Генпрокурор подчеркнула, санкции СНБО – это политическое решение.

Читайте также Украина может прекратить действие Харьковских соглашений: зарегистрировали законопроект

По ее словам, юридическая ответственность депутатов за поддержку Харьковских соглашений – большая абстракция.

Будет ли уголовная ответственность, или нет – покажет только расследование. На сегодня еще рано об этом говорить,

– отметила глава Офиса генпрокурора.

Венедиктова также отметила, что народных депутатов нельзя привлекать к ответственности за их волеизъявления.

"С другой стороны, когда увидим, что нардепы нарушали технические правила, например кнопкодавство, то всегда будет юридическая казуистика", – добавила она.

Справка. Совет национальной безопасности и обороны во время очередного заседания, 11 марта, поручил СБУ проверить всех народных депутатов, которые в 2010 году голосовали за Харьковские соглашения.

Что известно о Харьковских соглашениях

Так называемые Харьковские соглашения подписали в Харькове в апреле 2010 года Виктор Янукович и Дмитрий Медведев.

Согласно им пребывание Черноморского Флота России в Севастополе было продлено на 25 лет в обмен на скидку цены на газ на 30%, но не более чем на 100 долларов за каждую тысячу кубометров.

Поэтому российский флот может размещаться в Крыму до 2025 года.

Служба безопасности Украины начала досудебное расследование о государственной измене из-за Харьковских соглашений.



Депутаты, голосовавшие за Харьковские соглашения / Инфографика 24 канала