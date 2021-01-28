Готовы ли украинцы протестовать и каким способом: опрос
В акциях протеста готовы участвовать 38% взрослых жителей Украины. В то же время уровень готовности за год снизился на 10%.
Источник: КМИС
По данным опроса Киевского международного института социологии, в декабре 2020 года 57,1% украинцев не были готовы участвовать в любых акциях массового протеста. В то же время год назад была цифра 49% граждан.
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Готовы ли украинцы протестовать
Принять участие респонденты готовы в таких формах социального протеста:
- участие в избирательной компании – 15,8%;
- сбор подписей под коллективными воззваниями – 12,7%;
- участие в санкционированных митингах и демонстрациях – 10,1%;
- бойкот решений органов власти – 3,2%;
- участие в забастовках – 3%;
- пикетирование государственных органов власти – 2,9%;
- участие в несанкционированных митингах и демонстрациях – 2,6%;
- угроза забастовкой – 2%;
- создание независимых от властных структур вооруженных формирований – 1,9%;
- голодание – 1,7%;
- захват зданий – 1,1%.
Самый низкий уровень готовности к участию в акциях протеста – в Южном регионе (62,6% не готовы к протестам). В то же время высокий – в Центральном (52,2% не готовы к протестам).
Готовы ли украинцы протестовать / Инфографика КМИС
В Западном и Восточном регионах ситуация практически не отличается (не готовы к протестам 57,3% и 59,3% соответственно).
Как происходил опрос: коротко
- Опрос с 4 по 8 декабря 2020 года проводил Киевский международный институт социологии по всей Украине (исключение – оккупированные Россией территории).
- Происходил опрос методом CATI. Это телефонные интервью с использованием компьютера.
- На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров провели 2001 интервью.
- Статистическая погрешность выборки не превышает 2,4%.
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