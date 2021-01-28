В акциях протеста готовы участвовать 38% взрослых жителей Украины. В то же время уровень готовности за год снизился на 10%.

Источник: КМИС

По данным опроса Киевского международного института социологии, в декабре 2020 года 57,1% украинцев не были готовы участвовать в любых акциях массового протеста. В то же время год назад была цифра 49% граждан.

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Готовы ли украинцы протестовать

Принять участие респонденты готовы в таких формах социального протеста:

участие в избирательной компании – 15,8%;

сбор подписей под коллективными воззваниями – 12,7%;

участие в санкционированных митингах и демонстрациях – 10,1%;

бойкот решений органов власти – 3,2%;

участие в забастовках – 3%;

пикетирование государственных органов власти – 2,9%;

участие в несанкционированных митингах и демонстрациях – 2,6%;

угроза забастовкой – 2%;

создание независимых от властных структур вооруженных формирований – 1,9%;

голодание – 1,7%;

захват зданий – 1,1%.

Самый низкий уровень готовности к участию в акциях протеста – в Южном регионе (62,6% не готовы к протестам). В то же время высокий – в Центральном (52,2% не готовы к протестам).



Готовы ли украинцы протестовать / Инфографика КМИС

В Западном и Восточном регионах ситуация практически не отличается (не готовы к протестам 57,3% и 59,3% соответственно).

Отметим! В декабре 2018 года в акциях социального протеста готовы были участвовать 44% взрослых жителей Украины.

Как происходил опрос: коротко