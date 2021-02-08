Володимир Зеленський заявив, що масова вакцинація від COVID-19 в Україні почнеться вже цього місяця, тобто у лютому 2021 року. Однак українці мають певну недовіру до вакцини проти коронавірусу. Президент України наголосив, що готовий на власному прикладі показати безпечність щеплення.

Таку заяву президент Зеленський сказав під час Всеукраїнського форуму щодо коронавірусу "Україна 30". Важливо Зеленський виступає на форумі "Україна 30" щодо коронавірусу: відео Позиція Зеленського щодо вакцинації Український лідер нагадав, що уряд спільно з МОЗ розробили дорожню карту вакцинації, яка передбачає забезпечення належного та вільного доступу до вакцини всіх українців. Новина доповнюється...