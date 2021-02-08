Готовий власним прикладом показати, що вакцинація безпечна, – Зеленський
Володимир Зеленський заявив, що масова вакцинація від COVID-19 в Україні почнеться вже цього місяця, тобто у лютому 2021 року. Однак українці мають певну недовіру до вакцини проти коронавірусу. Президент України наголосив, що готовий на власному прикладі показати безпечність щеплення.
Источник:24 канал
Таку заяву президент Зеленський сказав під час Всеукраїнського форуму щодо коронавірусу "Україна 30".
Важливо Зеленський виступає на форумі "Україна 30" щодо коронавірусу: відео
Позиція Зеленського щодо вакцинації
Український лідер нагадав, що уряд спільно з МОЗ розробили дорожню карту вакцинації, яка передбачає забезпечення належного та вільного доступу до вакцини всіх українців.
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