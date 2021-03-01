Готова ли Украина к возможному ответу России из-за санкций против Медведчука
Украина готова к возможному ответу со стороны России на санкции, введенные против Виктора Медведчука. В частности, это касается и вероятного силового сценария.
Источник:"РБК-Украина"
Глава комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности Александр Завитневич заверил, что власть готова к любым вариантам развития событий.
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Готовность Украины к ответу Кремля
Вооруженные силы Украины способны нас защитить и Украина не будет одна в противодействии России в случае эскалации на Донбассе или в Крыму. Весь мир нас поддерживает,
– заявил Завитневич.
Он считает, что агрессия повлечет новые санкции против России.
В то же время представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш убежден, что обострение на Донбассе началось еще до санкций. По его мнению, оно связано не конкретно с санкциями против близкого к Владимиру Путину политика, а в целом с изменением позиции Украины к конфликту.
Поэтому Россия и реагирует сейчас, пока еще неуклюже, потому что не может понять как себя вести, но реагирует. У россиян на все один ответ, если они не слышат то, чего хотят, они бьют по морде,
– добавил Гармаш.
И уточнил, что Москва сперва делает, а "потом будет думать, правильно ли бьют и нужно ли было вообще бить".
Санкции против Медведчука: основное
- СНБО 19 февраля наложил санкции на политика Виктора Медведчука и его жену Оксану Марченко. Причиной называют финансирование терроризма.
- Тогда же решили, что Украина вернет часть нефтепродуктопровода "Самара – Западное направление". А уже 24 февраля на временное хранение его приняла "Укртранснафта".
- В последнее время ситуация на Донбассе ощутимо обострилась – боевики увеличили обстрелы, есть много раненых украинских защитников, погибшие. Больше о ситуации на оккупированных территориях читайте здесь.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина не боится шагов российского президента Владимира Путина в ответ на санкции в отношении Виктора Медведчука.
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