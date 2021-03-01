Украина готова к возможному ответу со стороны России на санкции, введенные против Виктора Медведчука. В частности, это касается и вероятного силового сценария.

Глава комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности Александр Завитневич заверил, что власть готова к любым вариантам развития событий.

Читайте также Кравчук назвал вероятную причину, почему ситуация на Донбассе обострилась

Готовность Украины к ответу Кремля

Вооруженные силы Украины способны нас защитить и Украина не будет одна в противодействии России в случае эскалации на Донбассе или в Крыму. Весь мир нас поддерживает,

– заявил Завитневич.

Он считает, что агрессия повлечет новые санкции против России.

В то же время представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш убежден, что обострение на Донбассе началось еще до санкций. По его мнению, оно связано не конкретно с санкциями против близкого к Владимиру Путину политика, а в целом с изменением позиции Украины к конфликту.

Поэтому Россия и реагирует сейчас, пока еще неуклюже, потому что не может понять как себя вести, но реагирует. У россиян на все один ответ, если они не слышат то, чего хотят, они бьют по морде,

– добавил Гармаш.

И уточнил, что Москва сперва делает, а "потом будет думать, правильно ли бьют и нужно ли было вообще бить".

Санкции против Медведчука: основное