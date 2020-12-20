Украина не готова отменять закрепленный в Конституции курс на членство в НАТО. Однако может внести изменения в Основной закон в вопросе статуса Донбасса.

Возможно ли изменение Конституции в вопросе Донбасса

Владимир Зеленский в интервью The New York Times рассказал, на какие уступки Украина может пойти в вопросе Донбасса.

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По словам президента, в минских соглашениях о членстве в НАТО нет ни слова, в нормандских тоже. Потому этот вопрос не рассматривают.

Относительно изменений в Конституцию в направлении децентрализации мы говорим: это согласно Минским соглашениям, на это мы готовы,

– отметил глава государства.

Однако уточнил, что менять Конституцию в том направлении, о котором говорят в России, Украина не будет. "Здесь они знают мою позицию, я говорил Путину прямо, что здесь я не согласен", – добавил Зеленский.

На какие компромиссы может пойти Украина

По мнению главы государства, все изменения, предусмотренные Минском в рамках децентрализации в Конституции, в стране уже осуществляют.

Я это говорил президенту России. Мы хотим, чтобы на местах у людей было больше полномочий, больше выбора, чтобы они распоряжались деньгами, а не получали от центральной власти задачи,

– заявил президент.

Он подчеркнул, что компромиссы для предоставления Донбассу больших преференций возможны. "Нормальные компромиссы, без компромиссов война не закончится, я это понимаю", – уточнил Зеленский.

Но обратил внимание на то, что во всех компромиссах должны быть логика и результат.

Справка. Верховная Рада 15 декабря продлила до конца 2021 года действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, неподконтрольных официальному Киеву.