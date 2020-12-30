Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь считает, что 2021 год государство должно объявить годом украинского языка. Кроме того, следует ввести строгий контроль за языковыми квотами на радио и телевидении.

Что сказал Креминь

Государство должно как можно быстрее утвердить программу содействия овладению государственным языком. Об этом Креминь заявил в интервью Интерфакс-Украина.

Читайте также Воспитываем русскоязычную элиту – в детсаду на Днепропетровщине украинский назвали ненужным

В глобальном измерении государство должно объявить 2021-й годом украинского языка. Это не вопрос образования или науки. Это вопрос национальной безопасности гуманитарного уровня,

– сказал Креминь.

Омбудсмен подчеркнул, что государственная языковая политика должна укрепляться, а также быть фундаментальной, открытой и многофункциональной.

Как сделать язык интересным для молодежи

Для того, чтобы молодежь начала общаться на украинском, следует создать лучшие условия для языка. Это, по словам Креминя, означает, что следует неукоснительно выполняться образовательное законодательство.

Кроме этого, нужно увеличить государственную поддержку культуры и встать на защиту украинской литературы и сохранить творческие союзы.

И последнее, на что очень реагирует украинская молодежь, это украинофобия отдельных чиновников и на языковом, и на мировоззренческом уровнях,

– подчеркнул омбудсмен.

Креминь подчеркнул, что недальновидность некоторых политиков – это признак отсутствия элементарных знаний, государственных взглядов и культуры.

Обратите внимание! С 16 января 2021 года вся сфера обслуживания в Украине должна осуществляться на государственном языке. Это касается также образовательных услуг – занятий в секциях, кружках и тому подобное. Впрочем, если клиент сам попросит обслуживать его на другом языке, то это будет разрешено.