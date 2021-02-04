Государство будет защищать граждан – обличителей коррупции: Рада приняла закон
Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект об упорядочении вопросов защиты обличителей. Он имеет прямую связь с одобренным в 2019 году законом по разоблачению коррупции и имеет за цель защиту обличителей от преследования.
Источник: 24 канал
Законопроект был одобрен Верховной Радой во время пленарного заседания 4 февраля.
Стоит знать Вступил в силу закон про обличителей коррупции: что он предусматривает
Решение в целом поддержали 253 депутата, против – 8, воздержались – 79.
Что предусматривает закон
После принятия закона об обличителях коррупции возник вопрос по защите людей после их разоблачений. Поэтому на повестке дня появился соответствующий вопрос. Одобренный законопроект предусматривает:
- анонимность обличителям коррупции;
- защиту обличителей от преследования на работе – увольнения или изменения должности, что не связано с профессиональной деятельностью;
- защита информации, предоставленной обличителем правоохранительным органам (в данном случае – НАПК);
- правовую защиту обличителям коррупции через адвокатов юридической помощи (государственных адвокатов);
- создание Единого портала сообщений обличителей при НАПК.
Больше всего обсуждения при рассмотрении законопроекта вызвали нормы касательно сообщений о коррупции от анонимов. Отдельные депутаты убеждены, что это – "возвращение к сталинским временам", когда разоблачение коррупции перерастет в "доносы".
Зато другие депутаты настаивали, что гражданам следует предоставить право подавать анонимные сообщения, а вот уже когда они захотят получить официальный статус обличителя и соответствующие гарантии и преференции – должны персонифицироваться.
Возможность анонимного сообщения о коррупции в конце концов таки оставили в законопроекте, ведь эти правки не поддержали депутаты от "Голоса" и "Слуги народа".
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