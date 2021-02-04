Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект об упорядочении вопросов защиты обличителей. Он имеет прямую связь с одобренным в 2019 году законом по разоблачению коррупции и имеет за цель защиту обличителей от преследования.

Источник: 24 канал

Законопроект был одобрен Верховной Радой во время пленарного заседания 4 февраля.

Стоит знать Вступил в силу закон про обличителей коррупции: что он предусматривает

Решение в целом поддержали 253 депутата, против – 8, воздержались – 79.

Что предусматривает закон

После принятия закона об обличителях коррупции возник вопрос по защите людей после их разоблачений. Поэтому на повестке дня появился соответствующий вопрос. Одобренный законопроект предусматривает:

анонимность обличителям коррупции;

защиту обличителей от преследования на работе – увольнения или изменения должности, что не связано с профессиональной деятельностью;

защита информации, предоставленной обличителем правоохранительным органам (в данном случае – НАПК);

правовую защиту обличителям коррупции через адвокатов юридической помощи (государственных адвокатов);

создание Единого портала сообщений обличителей при НАПК.

Больше всего обсуждения при рассмотрении законопроекта вызвали нормы касательно сообщений о коррупции от анонимов. Отдельные депутаты убеждены, что это – "возвращение к сталинским временам", когда разоблачение коррупции перерастет в "доносы".

Зато другие депутаты настаивали, что гражданам следует предоставить право подавать анонимные сообщения, а вот уже когда они захотят получить официальный статус обличителя и соответствующие гарантии и преференции – должны персонифицироваться.

Возможность анонимного сообщения о коррупции в конце концов таки оставили в законопроекте, ведь эти правки не поддержали депутаты от "Голоса" и "Слуги народа".

Важно! Обличители коррупции могут претендовать на вознаграждение. Но только в том случае, если размер этой коррупции составляет не менее 5000 прожиточных минимумов. По состоянию на начало 2021 года это минимум 11 миллионов 350 тысяч гривен.



Размер вознаграждения составляет 10% от размера коррупционного преступления, но не более размера 3 тысяч минимальных зарплат. То есть, не более 18 миллионов гривен.