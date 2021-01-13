Мужчина из Индии продавал государственные тайны разведке Пакистана. Он сказал следователям, что его "заманили фотографиями обнаженных женщин".

Обвиняемый заявил, что его жадность к таким фотографиям заставила его "продавать" конфиденциальную военную информацию. Об этом сообщает India Today.

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В чем его обвиняют

Полиция уже арестовала 42-летнего Сатьянараяна Паливала – жителя города Джайсалмер. Он в течение долгого времени с фейкового аккаунта общался с девушками. Хотя это только он так думал.

На самом деле он попал в "ловушку" и общался с представители пакистанской разведки, которые сидели вроде бы из профилей горячих девушек.

Когда их общение "переходило на новый уровень", то разведка заманивала Паливала откровенными эротическими фотографиями. Соблазнительные фотографии мужчина получал в обмен на дополнительную информацию о движении армии в приграничных районах и о расположении полигонов.

"Жажда фотографий"

Мужчина признал свою вину и попросил прощения. Он рассказал, почему сливал все больше и больше информации.

Жадность к обнаженным телам заставила меня предать свою страну,

- рассказал Паливал.

В телефоне мужчины нашли множество армейских документов. Он признался, что контактировал с агентом пакистанской спецслужбы и владел конфиденциальной военной информации. Сейчас индуса ждет обстоятельный разговор с полицией, разведчиками и военными Индии. Его обвиняют в шпионаже.