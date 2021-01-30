Гостиный двор могут передать Минкульту: Ткаченко хочет сделать из него музей
Министр культуры Александр Ткаченко попросил передать Гостиный двор Минкульту. Политик хочет создать на его базе музей современного искусства и культуры хаб.
Источник: Александр Ткаченко
Реализовать это можно в рамках проекта "Большой реставрации". Поэтому Ткаченко обратился к премьер-министру Дениса Шмыгалю, чтобы передать Гостиный двор Минкульту.
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Что говорит Ткаченко
Министр Ткаченко заверил, что объект не передадут под частную застройку.
Для того, чтобы ни у кого не возникало сомнений, каждый наш шаг обязательно будет обсуждаться с общественностью и будет освещаться публично,
– сказал Ткаченко.
По словам политика, министерство уже ведет диалог с общественными организациями. В частности, с ОО "Музей современного искусства", который представляет интересы художников, кураторов, критиков, искусствоведов, музейных работников.
Что делать дальше
Министр отметил, что планируют подписать Меморандум между сторонами в ближайшее время. Кроме того, политик добавил, что нужно уберечь Гостиный Двор от судьбы очередного торгового центра в историческом центре столицы.
"Обращение к Кабинету Министров о передаче Гостиного двора в МКИП – государственная позиция, которая позволит реставрировать и восстановить Гостиный Двор, а также создать и Музей современного искусства, и один из лучших культурных хабов страны", – подытожил Ткаченко.
Что известно о Гостинном дворе
- Это старинный торговый комплекс на Контрактовой площади в Киеве. Его построили еще в 1809 году.
- Однако в 2011 году Кабмин исключил объект из Государственного реестра памятников архитектуры.
- В 2012 году горсовет Киева дал "Укрреставрации" в аренду на 5 лет землю под Гостиным двором, чтобы отреконструировать здание под торгово-офисный центр. Активисты возмутились таким решением.
- В 2014 году суд отменил решение Киевсовета о выделении земли застройщику. В 2015 – ОАСК признал незаконным постановление Кабмина об исключении Гостиного двора из списка памятников.
- Однако в 2016 году Хозяйственный суд Киева отказал вернуть Гостиный двор в государственную собственность.
- В 2018 году суд обязал "Укрреставрацию" вернуть здание Региональному отделению ФГИУ. Мэр Киева Виталий Кличко уверял, что власть ожидает передачу Гостиного двора в собственность общины.
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