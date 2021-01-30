Министр культуры Александр Ткаченко попросил передать Гостиный двор Минкульту. Политик хочет создать на его базе музей современного искусства и культуры хаб.

Источник: Александр Ткаченко

Реализовать это можно в рамках проекта "Большой реставрации". Поэтому Ткаченко обратился к премьер-министру Дениса Шмыгалю, чтобы передать Гостиный двор Минкульту.

К теме Превращается в руины: почему не спасают "Гостиный двор" в Киеве

Что говорит Ткаченко

Министр Ткаченко заверил, что объект не передадут под частную застройку.

Для того, чтобы ни у кого не возникало сомнений, каждый наш шаг обязательно будет обсуждаться с общественностью и будет освещаться публично,

– сказал Ткаченко.

По словам политика, министерство уже ведет диалог с общественными организациями. В частности, с ОО "Музей современного искусства", который представляет интересы художников, кураторов, критиков, искусствоведов, музейных работников.

Что делать дальше

Министр отметил, что планируют подписать Меморандум между сторонами в ближайшее время. Кроме того, политик добавил, что нужно уберечь Гостиный Двор от судьбы очередного торгового центра в историческом центре столицы.

"Обращение к Кабинету Министров о передаче Гостиного двора в МКИП – государственная позиция, которая позволит реставрировать и восстановить Гостиный Двор, а также создать и Музей современного искусства, и один из лучших культурных хабов страны", – подытожил Ткаченко.

Что известно о Гостинном дворе