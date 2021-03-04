Сумма в 20 миллиардов гривен – это те дела, которые Национальное антикоррупционное бюро расследует из-за злоупотреблений именно на государственных предприятиях. Такие организации – основа коррупции в Украине.

О государственных предприятиях и приватизации тюрем в эфире программы рассказал председатель Фонда государственного имущества Украины Дмитрий Сенниченко.

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О госпредприятиях

Государственные предприятия – это действительно крупнейший источник коррупции вообще в Украине. Частный собственник лучше заботится, потому что это его (собственность – 24 канал).

Потому что мы, как граждане, являемся акционерами этого государства, но не имеем прямого управления этими государственными предприятиями. Туда назначают директоров, которіе тоже по-разному им управляют.

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О приватизации тюрем

Мы как раз начинаем программу приватизации старых тюрем. До этого не было инициативы. Сейчас Министерство юстиции сказало, что они являются органом управления пенитенциарными службами.

Кажется, 78 территорий, где ранее были тюрьмы, действительно в ужасном состоянии.

Сейчас начинаем первые аукционы в Ирпене, потом в Одессе. Часть этих денег пойдет на строительство новых пенитенциарных учреждений с человеческими условиями. Политическая воля важна, но нужна еще и мотивация.

Смотрите полный выпуск программы "6/9" на 24 канале: видео

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Если раньше нам удалось это сделать как исключение для тюрем (когда часть от полученных от приватизации денег пойдет на строительство новых), то сейчас мы разработали вообще новый законопроект.