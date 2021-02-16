В Управлении Государственной охраны заявили, что обнародование видео с кнопкодавством за назначение Сергея Шкарлета не относится к их компетенции. На самом деле владельцем "пропавшего" видео является Аппарат Верховной Рады.

О видео говорят в Госохране

СМИ распространили информацию "исчезновения" видео из сессионного зала Рады и якобы подтверждения указанного факта представителями УГО.

К теме В Раде исчезло видео с кнопкодавством за назначение Шкарлета: Разумков обещает разобраться

Соответствующие заявления не соответствуют действительности и содержат ложные и манипулятивные сведения,

– заявили в Госохране.

Согласно закону "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц" одним из способов осуществления государственной охраны является оснащение объектов техническими средствами охраны. Это выполняется за счет средств юридических лиц, в пользовании которых эти объекты находятся.

"Оснащением административных зданий, где работает Верховная Рада, осуществляется за счет предусмотреной в госбюджете на обеспечение деятельности парламента. В связи с этим, владельцем такой информации является Аппарат Верховной Рады", – отметили в УГО.

Что известно о кнопкодавстве во время назначения Шкарлета