В Госохране объяснили, почему не предоставили видео с кнопкодавством
В Управлении Государственной охраны заявили, что обнародование видео с кнопкодавством за назначение Сергея Шкарлета не относится к их компетенции. На самом деле владельцем "пропавшего" видео является Аппарат Верховной Рады.
Источник:фейсбук Держохорони
О видео говорят в Госохране
СМИ распространили информацию "исчезновения" видео из сессионного зала Рады и якобы подтверждения указанного факта представителями УГО.
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Соответствующие заявления не соответствуют действительности и содержат ложные и манипулятивные сведения,
– заявили в Госохране.
Согласно закону "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц" одним из способов осуществления государственной охраны является оснащение объектов техническими средствами охраны. Это выполняется за счет средств юридических лиц, в пользовании которых эти объекты находятся.
"Оснащением административных зданий, где работает Верховная Рада, осуществляется за счет предусмотреной в госбюджете на обеспечение деятельности парламента. В связи с этим, владельцем такой информации является Аппарат Верховной Рады", – отметили в УГО.
Что известно о кнопкодавстве во время назначения Шкарлета
- 17 декабря парламент назначил Шкарлета министром науки и образования. Это произошло несмотря на то, что профильный комитет дважды не поддержал соответствующее представление. Кстати, когда чиновник принимал присягу, в зале выкрикивали "Позор!".
- Нардеп от партии "Голос" Инна Совсун заявила, что за это назначение "проголосовали" некоторые нардепы от ОПЗЖ, которых тогда вообще не было в парламенте.
- Офис генпрокурора открыл уголовное дело о кнопкодавстве во время голосования за назначение Шкарлета министром.
- 15 февраля стало известно, что видео кнопкодавства якобы исчезло. Ответственность возложили на УГО.
- Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что в парламенте должны разобраться с этим вопросом.
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