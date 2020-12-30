Государственная казначейская служба Украины полностью профинансировала грантовые программы от Украинского культурного фонда (УКФ) и Украинского института книги (УИК). Это сделали для поддержки индустрии во время кризиса.

Соответствующий закон о господдержке сферы культуры, креативных индустрий, туризма, малого и среднего бизнеса Президент Украины Владимир Зеленский подписал в июле 2020 года. Об этом сообщили на сайте министерства культуры информационной политики.

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Кто получил поддержку

В рамках механизмов, предусмотренных этим законом, государственную поддержку получили сотни организаций, которые понесли убытки в условиях коронакризиса, из сферы:

культуры;

креативных индустрий;

туризма.

В частности, УКФ предоставил гранты 858 учреждениям на сумму свыше 520 миллионов гривен, а УИК заключил 94 договора институциональной поддержки на общую сумму 81,42 миллиона гривен,

– отметили в пресс-службе Офиса Президента Украины.

Первые программы институциональной поддержки

Такие программы институциональной поддержки в Украине внедрили впервые. Законодательную базу разрабатывало Министерство культуры и информационной политики совместно с комитетом по вопросам гуманитарной и информационной политики Верховной Рады. Реализовывалась поддержка через УКФ и УИК.

"Великолепная новость на конец года. Механизм реализовывался впервые, а от того непросто и с задержками, но вместе мы выработали алгоритм грантов институциональной поддержки, который еще до того никогда не работал в нашей стране", – отметил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

Отметим! По информации Украинского культурного фонда, который принимал и обрабатывал заявки на грантовую поддержку, от Минкульта направилось 1210 проектов.

В ОП отметили, что таким образом в 2020 году удалось не только оказать реальную безвозвратную финансовую помощь представителям культуры, туризма и креативных индустрий во время кризиса, но и выработать механизм предоставления институциональной поддержки. Он может эффективно использоваться в дальнейшем.