Наложить новые санкции против 10 бывших должностных лиц СНБО порекомендовала Служба безопасности Украины. Все потому, что эти люди изменили присяге и способствовали оккупации Крыма и Донбасса.

Для защиты нацбезопасности нужно привлекать к ответственности тех, кто работает в пользу агрессора. Об этом заявил глава СБУ Иван Баканов.

К теме Предали Украину: СНБО применит санкции против 10 человек

Что сказал Баканов о санкциях

Глава СБУ отметил, что особое внимание следует уделять бывшим руководителям государственных структур.

Они, вместо того, чтобы защищать свою страну, оказались на стороне агрессора. Впрочем, государственная измена не имеет сроков давности,

– отметил Баканов.

Почему санкции вводят против Захарченко и других

Баканов напомнил, что среди указанных должностных лиц есть бывший глава МВД Виталий Захарченко, командующий Военно-морскими силами ВСУ Денис Березовский, председатель СБУ Александр Якименко и другие.

Дело в том, что раньше им объявили подозрения в государственной измене, поэтому теперь они – в розыске. В СБУ убеждены, что эти люди были причастны к поддержке пророссийских сил, а также способствовали укреплению оккупантов в Крыму и на Донбассе.

Что известно о новых санкциях