Служба безопасности Украины закрыла уголовное производство против руководителя Офиса Президента Андрея Ермака и бывшего главы украинской делегации в ТКГ Леонида Кучмы. Их подозревали в государственной измене.

Подробнее о закрытии дела

Об этом в Facebook сообщил нардеп от "Европейской Солидарности" Владимир Вятрович. Также он обнародовал соответствующий документ.

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Согласно постановлению следователя, уголовное производство закрыто "в связи с отсутствием события уголовного правонарушения".

Также в документе говорится, что во время досудебного расследования СБУ не получила каких-либо фактических данных о госизмене не только со стороны Ермака и Кучмы , но и всех членов украинской делегации на переговорах в Минске 11 марта 2020.

Если Вы действуете в интересах врага и сдаете национальные интересы на переговорах с ним – это не преступление. А "только согласования текущего рабочего документа, который зафиксировал результаты обсуждения ряда вопросов". Можете смело согласовывать и подписывать любые "текущие рабочие документы", которые попросит враг, главное, чтобы документы эти были изложены "лаконично, сжато и структурировано",

– прокомментировал такой шаг со стороны СБУ Вятрович.



Постановление СБУ о закрытии уголовного производства в отношении возможной госизмене со стороны Ермака и Кучмы / Взято из Facebook Владимира Вятровича

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Детали дела о госизмене со стороны Ермака и Кучмы

Дело возбудили собственно по ходатайству Вятровича. Правда, СБУ это сделала не сразу, а во исполнение решения Шевченковского райсуда Киева от 23 апреля 2020 года.

Нардеп потребовал возбудить дело по результатам встречи ТКГ в Минске 11 марта 2020. Тогда Ермак и Кучма с украинской стороны, а также заместитель руководителя Администрации президента России Дмитрий Козак – с российской достигли договоренностей по созданию Консультативного совета с участием представителей боевиков.

Информация о создании Консультативного совета спровоцировала шквал критики среди политиков. В частности, группа украинских депутатов пришла в Офис Президента, чтобы обсудить вопрос с президентом. Более того, Россия назвала этот совет "органом для прямого диалога Донбасса и Киева по политическим решениям".

13 марта в "Слуге народа" заявили о недопустимости участия представителей боевиков в переговорах Украины с Россией в рамках Трехсторонней контактной группы.

Позже Ермак заверил, что формат переговоров ТКГ в Минске в составе представителей Украины, Российской Федерации и ОБСЕ остается неизменным.

В конце марта глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что вопрос Консультативного совета затормозили и пока его не развивают.