Госгеонедра аннулировали спецразрешения 19 компаний на пользование недрами
Государственная служба геологии и недр Украины аннулировала специальные разрешения на пользование недрами 19 компаний. Сделали это во исполнение решения Совета национальной безопасности и обороны, которое указом утвердил Владимир Зеленский.
Источник:Государственная служба геологии и недр
Согласно документу СНБО, который подписал президент, персональные экономические и другие ограничительные меры бессрочно применили в отношении 19 компаний.
Ранее Зеленский аннулировал лицензии и спецразрешения на пользование украинскими недрами 19 компаний
Спецразрешения каких компаний аннулировали Госгеонедра
- "Гео Коннект";
- "ЭджейнМакро";
- "Глобал Гео Инвест;
- "Транс Сет Гео";
- "Эко Газ Альянс";
- "Эпивал Энерджи";
- "ГеоПост";
- "Юнолит Ойл";
- "Профи нефти";
- "ГеоТаргент";
- "Недра Прайд";
- "Бест Гео Тех";
- "Гео Стенс";
- "Недра Вест Групп";
- "Гео Форс Ойл";
- "Бест Оил Компани";
- "Надрапростир";
- "Гео Вертикаль";
- "Инфо Гео Тренд".
Внимание СНБО к сфере недропользования не случайно, ведь эта отрасль является одной из ключевых в национальной экономике и ведущей в наполнении государственного бюджета,
– отметил глава Госгеонедр Роман Опимах.
Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил о введении санкций в отношении 19 компаний, которые проходят по делу компании "Голден Деррик".
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