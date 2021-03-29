Государственная служба геологии и недр Украины аннулировала специальные разрешения на пользование недрами 19 компаний. Сделали это во исполнение решения Совета национальной безопасности и обороны, которое указом утвердил Владимир Зеленский.

Согласно документу СНБО, который подписал президент, персональные экономические и другие ограничительные меры бессрочно применили в отношении 19 компаний.

Ранее Зеленский аннулировал лицензии и спецразрешения на пользование украинскими недрами 19 компаний

Спецразрешения каких компаний аннулировали Госгеонедра

"Гео Коннект";

"ЭджейнМакро";

"Глобал Гео Инвест;

"Транс Сет Гео";

"Эко Газ Альянс";

"Эпивал Энерджи";

"ГеоПост";

"Юнолит Ойл";

"Профи нефти";

"ГеоТаргент";

"Недра Прайд";

"Бест Гео Тех";

"Гео Стенс";

"Недра Вест Групп";

"Гео Форс Ойл";

"Бест Оил Компани";

"Надрапростир";

"Гео Вертикаль";

"Инфо Гео Тренд".

Внимание СНБО к сфере недропользования не случайно, ведь эта отрасль является одной из ключевых в национальной экономике и ведущей в наполнении государственного бюджета,

– отметил глава Госгеонедр Роман Опимах.

Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил о введении санкций в отношении 19 компаний, которые проходят по делу компании "Голден Деррик".

Справка. "Голден Деррик" во времена президентства Виктора Януковича была близка к экс-министру Эдуарду Ставицкому. Компания без конкурсов получила 3 ​​десятка месторождений на Полтавщине. После смены власти она потеряла лицензии, но смогла большую часть их отсудить, что совпало со сменой собственников компании.