Окажут военную и экономическую помощь: в Госдепе США подытожили разговор с Кулебой
В Госдепе США подытожили разговор госсекретаря Энтони Блинкена и Дмитрия Кулебы. Стороны обсудили борьбу с коррупцией в Украине, урегулирование российской агрессии и преодоление коронавируса.
Источник: Государственный департамент США
Разговор Блинкена и главы Министерства иностранных дел Украины Кулебы состоялся в понедельник, 1 февраля.
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Что сказал Блинкен
- Украине необходимо сохранить прогресс в борьбе с коррупцией.
- Приоритетом также является обеспечение верховенства права и экономических реформ. Они помогут укрепить украинские институты. Это станет началом светлого будущего и расцвета для всех украинцев.
- Украина имеет двухпартийную поддержку в США. Там отмечают приоритет суверенитета и территориальной целостности страны.
- Кроме того, в США поддерживают евроатлантические стремления Украины.
Что еще известно о разговоре
- Госсекретарь пообещал Украине военную и экономическую помощь.
- Кулеба и Блинкен также обсудили способы дипломатического урегулирования российской агрессии на Донбассе.
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