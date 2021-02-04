Госдеп США: "Северный поток-2" подрывает трансатлантическую безопасность
В США подчеркнули, что "Северный поток-2" подрывает трансатлантическую безопасность. Кроме того. строительство газопровода усиливает влияние России на союзников Штатов.
Источник: DPA
Газопровод подорвет энергетическую безопасность Европы. Он может сделать Германию и других союзников слишком зависимыми от поставок российских энергоносителей. Об этом заявил пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс.
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Что еще сказал Прайс
США будут продолжать контролировать строительство трубопровода и могут наложить новые санкции.
Мы будем отслеживать деятельность по завершению строительства или сертификации трубопровода, и если такая деятельность будет иметь место, мы вынесем решение о применимости санкций,
– добавил пресс-секретарь.
"Северный поток-2": последние новости
- Когда российского оппозиционера Алексея Навального взяли под стражу, Европарламент призвал наложить санкции для остановки строительства.
- Однако в конце января российский трубоукладчик "Фортуна" возобновил работы в водах Дании.
- Президент США Джо Байден подчеркнул, что "Северный поток-2" – плохая идея для Европы. Политик добавил, что будет изучать вопрос санкций.
- На фоне протестов в России Франция впервые призвала прекратить строительство, но Германия против этого.
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