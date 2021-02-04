В США подчеркнули, что "Северный поток-2" подрывает трансатлантическую безопасность. Кроме того. строительство газопровода усиливает влияние России на союзников Штатов.

Источник: DPA

Газопровод подорвет энергетическую безопасность Европы. Он может сделать Германию и других союзников слишком зависимыми от поставок российских энергоносителей. Об этом заявил пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс.

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Что еще сказал Прайс

США будут продолжать контролировать строительство трубопровода и могут наложить новые санкции.

Мы будем отслеживать деятельность по завершению строительства или сертификации трубопровода, и если такая деятельность будет иметь место, мы вынесем решение о применимости санкций,

– добавил пресс-секретарь.