Верховная Рада 15 декабря приняла Госбюджет-2021 во втором чтении. За соответствующий законопроект проголосовали 289 нардепов.

Против главной сметы страны проголосовали 37 парламентариев. Воздержались – 16. Об этом сообщает 24 канал.

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Как голосовали по фракциям:

"Слуга народа" – 225;

ОПЗЖ – 0;

"Европейская Солидарность" – 0;

"Батькивщина" – 12;

"За майбутнє" – 21;

"Голос" – 0;

"Доверие" – 20;

Внефракционные – 11.

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Коротко о бюджете-2021:

Доходы Госбюджета-2021 – 1092 миллиарда гривен,

Расходы госбюджета 2021 – 1 347 миллиарда гривен

Дефицит Госбюджета-2021 – 246,6 миллиарда гривен.

Всего в рамках бюджетных выводов учтены парламентские предложения на сумму 14 миллиардов гривен,

– отметил глава Минфина Сергей Марченко в Раде.

Важно! Минимальная зарплата в 2021 году увеличится до 6 тысяч гривен с 1 января и 6,5 тысячи – с 1 декабря. Минимальная пенсия вырастет на 165 гривен и составит 1 934 гривны – с 1 декабря 2021. Курс доллара заложили в размере 29,1 гривны за доллар.



Прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц с 1 января 2021 года составит 2 189 гривен, с 1 июля – 2 294 гривны, с 1 декабря – 2 393 гривны.

В бюджете также предусмотрели:

увеличение расходов на здравоохранение, закупку вакцин от коронавируса,

индексацию пенсий и доплат для пенсионеров старше 75 лет;

рост зарплат медикам на 30%;

учителям – на 26%: учителя без категории будут получать 9 511 гривен, учителя высшей категории – 13 400.

Обратите внимание! Зарплаты военнослужащим и работникам ВСУ не изменили.

Расходы на Офис Президента по сравнению с первым чтением сократили на 273 миллиона в украинской валюте.

Также уменьшили расходы на образование – на 4 миллиарда, на пенсионный фонд – на 8 миллиардов. Повысили налоги для физических лиц-предпринимателей.

Коротко о расходах на органы власти:

Офис Президента – 1266,8 миллиона гривен;

Секретариат Кабмина – 1 106,5 миллиона гривен;

Аппарат Верховной Рады – 2 529,7 миллиона гривен;

Офис генпрокурора – 11 531,6 миллиона гривен;

СБУ – 14 746,3 миллиона гривен;

МВД – 85 835,6 миллиона гривен.



Бюджет-2021: пенсии, зарплаты и прожиточный минимум / Инфографика 24 канала