Верховная Рада приняла Госбюджет-2021
Верховная Рада 15 декабря приняла Госбюджет-2021 во втором чтении. За соответствующий законопроект проголосовали 289 нардепов.
Против главной сметы страны проголосовали 37 парламентариев. Воздержались – 16. Об этом сообщает 24 канал.
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Как голосовали по фракциям:
- "Слуга народа" – 225;
- ОПЗЖ – 0;
- "Европейская Солидарность" – 0;
- "Батькивщина" – 12;
- "За майбутнє" – 21;
- "Голос" – 0;
- "Доверие" – 20;
- Внефракционные – 11.
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Коротко о бюджете-2021:
- Доходы Госбюджета-2021 – 1092 миллиарда гривен,
- Расходы госбюджета 2021 – 1 347 миллиарда гривен
- Дефицит Госбюджета-2021 – 246,6 миллиарда гривен.
Всего в рамках бюджетных выводов учтены парламентские предложения на сумму 14 миллиардов гривен,
– отметил глава Минфина Сергей Марченко в Раде.
В бюджете также предусмотрели:
- увеличение расходов на здравоохранение, закупку вакцин от коронавируса,
- индексацию пенсий и доплат для пенсионеров старше 75 лет;
- рост зарплат медикам на 30%;
- учителям – на 26%: учителя без категории будут получать 9 511 гривен, учителя высшей категории – 13 400.
Расходы на Офис Президента по сравнению с первым чтением сократили на 273 миллиона в украинской валюте.
Также уменьшили расходы на образование – на 4 миллиарда, на пенсионный фонд – на 8 миллиардов. Повысили налоги для физических лиц-предпринимателей.
Коротко о расходах на органы власти:
- Офис Президента – 1266,8 миллиона гривен;
- Секретариат Кабмина – 1 106,5 миллиона гривен;
- Аппарат Верховной Рады – 2 529,7 миллиона гривен;
- Офис генпрокурора – 11 531,6 миллиона гривен;
- СБУ – 14 746,3 миллиона гривен;
- МВД – 85 835,6 миллиона гривен.
Бюджет-2021: пенсии, зарплаты и прожиточный минимум / Инфографика 24 канала
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