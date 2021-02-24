В горсовете Харькова сняли барельеф с изображением Ленина – но ненадолго: фото, видео
В Харьковском горсовете неспокойным выдалось 24 февраля. Вдобавок ко всему там еще и сняли барельеф с советским вождем Владимиром Лениным. Но такое счастье длилось недолго – через некоторое время композицию вернули на место.
Источник:"Общественное Харьков"
Барельеф со стены снял представитель общественной организации "Рассвет" и сооснователь организации "Декоммунизация. Украина" Вадим Поздняков. Он возмущался этим вопросом и раньше.
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В горсовете Харькова активист Вадим Поздняков снял барельеф с Лениным, но вскоре его повесили обратно / Коллаж 24 канала
Подробнее о событии
- После того как сняли барельеф, на место происшествия прибыла полиция.
- Правоохранители осмотрели табличку и взяли объяснения у Позднякова.
- Также опросили представителя партии "Демократична сокира" Никиту Соловьева.
- Через некоторое время барельеф повесили на стену обратно.
Эти ордена должны были демонтировать еще в 2015 году, их демонтировали с фасада Харьковского городского совета. Институт национальной памяти обращался к самому Харьковскому совету, но это все закончилось ничем,
– подчеркнул Поздняков в комментарии "Depo.Харьков".
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Что о барельефе с Лениным Поздянков говорил ранее
В начале февраля он отмечал, что в холле Харьковского городского совета висит большое изображение "вождя мирового пролетариата". И его до сих пор не демонтировали.
Если городской совет откажется его снять – буду снимать собственноручно и передам в музей. У нас есть депутаты городского совета, которые готовы сделать это вместе?
– подчеркивал активист.
Другие громкие события в горсовете Харькова 24 февраля
- Здешние депутаты в третий раз переименовали проспект Петра Григоренко в проспект Маршала Жукова. За свои голоса отдали 57 человек, 16 были против, еще 6 воздержались. Перед голосованием призвал принять такое решение секретарь мэрии Игорь Терехов.
- Представитель ОПЗЖ Андрей Лесик назвал события Революции Достоинства "государственным переворотом". Кроме того, он обратился к депутатам с трибуны на русском языке. После таких слов Лесика освистали. Более того, представители ЕС и организации "Фрайкор" подошли к трибуне, начали толкать депутата и обливать его водой. В защиту представителя ОПЗЖ стали его однопартийцы.
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