В Харьковском горсовете неспокойным выдалось 24 февраля. Вдобавок ко всему там еще и сняли барельеф с советским вождем Владимиром Лениным. Но такое счастье длилось недолго – через некоторое время композицию вернули на место.

Барельеф со стены снял представитель общественной организации "Рассвет" и сооснователь организации "Декоммунизация. Украина" Вадим Поздняков. Он возмущался этим вопросом и раньше.

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В горсовете Харькова активист Вадим Поздняков снял барельеф с Лениным, но вскоре его повесили обратно / Коллаж 24 канала

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После того как сняли барельеф, на место происшествия прибыла полиция.

Правоохранители осмотрели табличку и взяли объяснения у Позднякова.

Также опросили представителя партии "Демократична сокира" Никиту Соловьева.

Через некоторое время барельеф повесили на стену обратно.

Эти ордена должны были демонтировать еще в 2015 году, их демонтировали с фасада Харьковского городского совета. Институт национальной памяти обращался к самому Харьковскому совету, но это все закончилось ничем,

– подчеркнул Поздняков в комментарии "Depo.Харьков".

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Что о барельефе с Лениным Поздянков говорил ранее

В начале февраля он отмечал, что в холле Харьковского городского совета висит большое изображение "вождя мирового пролетариата". И его до сих пор не демонтировали.

Если городской совет откажется его снять – буду снимать собственноручно и передам в музей. У нас есть депутаты городского совета, которые готовы сделать это вместе?

– подчеркивал активист.

Заметим! 21 мая 2015 года в Украине началась декоммунизация. Это процесс избавления от последствий коммунистической идеологии. Начался он еще во времена распада СССР и с новой силой активизировался во время Революции Достоинства. В рамках декоммунизации города Украины лишились не только советских памятников, но и переименовали многие улицы и даже города.

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