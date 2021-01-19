В Украине 19 января отмечают праздник Крещения. Из-за пандемии коронавируса и локдауна власти ряда городов отказались обустраивать специальные места для купания. Впрочем, желающих нырнуть в ледяную воду оказалось много.

Больше о том, как украинцы празднуют Крещение, читайте в материале 24 канала.

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Киев

Мэр Киева Виталий Кличко уже искупался в холодной воде. Для этого политик выбрал залив возле парка Дружбы народов.

Друзья, с праздником Крещения вас! Традиции придержался и утром нырнул в прорубь. Но, помните: в сильный мороз, без подготовки организма, лучше не погружаться. Берегите себя!

– сказал Кличко.

Кличко искупался на Крещение: эффектное видео

Сами же киевляне купаются на Гидропарке в Днепре.

Жители столицы ныряют в проруби на Крещение / Фото "Украинская правда"

Одесса

Одесситы купаются в море при температуре -14 градусов. В ночь на Крещение люди собрались на пляже в Лузановке, Золотом берегу и Ланжероне.

Крещение воды в Одессе: видео

Днепр

В Днепре люди купаются на Сичеславской набережной возле Собора святого Иоанна Крестителя. Как сообщает "Информатор", народа собралось немало, дежурят спасатели. Они подают людям, которые выходят из воды, полотенца.

Впрочем, палаток, где можно согреться после купания, нет. Ведь специальных мест для купания в Днепре не обустраивали.

В Днепре люди купаются на набережной

Купание людей на Крещение в Днепре: видео

Львов

Во Львове на площади Рынок утром 19 января освятили воду. Из-за локдауна людей в центре города было не много.

Смотрите видео освящения воды во Львове:

Харков

В Харькове возникли большие очереди из желающих набрать домой святой воды. Люди стоят с пятилитровыми бутылками.

Очередь за святой водой в Харькове: видео

Также есть много людей, которые хотят окунуться в ледяную воду.



Как празднуют Крещение в Харькове / Фото из социальных сетей



В Харькове люди купаются на Крещение / Фото из социальных сетей



В Харькове появились очереди за святой водой / Фото из социальных сетей

Обратите внимание! По данным ГСЧС, 19 января на водных объектах Украины дежурят почти 200 тысячи спасателей и 375 единиц спецтехники. Работники ГСЧС проводят информационно-разъяснительную работу с населением относительно безопасного пребывания на замерзших реках и озерах.

Правила безопасного празднования Крещения