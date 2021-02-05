Вдоль линии фронта, где осенью не состоялись местные выборы, сейчас полный административный хаос. Новую местную власть не выбрали, а значит, все, кто задействованы в государственном секторе остались без денег. Школы, детсады, коммунальные предприятия и все, кто там работает, до сих пор не знают, когда получат хоть какую-то зарплату.

В конце лета 2020 года, ЦИК по рекомендации штаба ООС и областных военно-гражданских администраций отменила местные выборы в 18 общинах вдоль линии фронта на Донбассе. Так, выборы не состоялись в Счастье, Авдеевке, Северодонецке, Лисичанске, Попасной и других населенных пунктах.

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Но с 1 января 2021 года в Украине начало действовать новое административно-территориальное деление. Поэтому администрации были ликвидированы, а поскольку выборов на прифронтовых территориях не состоялись, то и не были созданы новые органы местного самоуправления. Поэтому десятки населенных пунктов оказались в вакууме, а исправлять эту ситуацию никто не спешит.

Почему не состоялись выборы

Иван Фурсенко, первый заместитель исполнительного директора Всеукраинской ассоциации общин, пояснил, что 18 общин осенью 2020 года не проводили выборы, но огромный парадокс возник тогда, когда 25 октября выборы на тех же участках и в тех же общинах происходили в районный совет.

Это никого не смущало. От СНБО были следующие тезисы, что они не могут гарантировать безопасность избирательного процесса, поэтому выборов не будет. Но потом было постановление ЦИК о назначении первых местных выборов в районные советы, и они там прошли. Такая коллизия: почему за местных депутатов голосовать было опасно, а за депутатов районного совета. Очевидно, что это было исключительно политическим решением, которое не несло за собой никакой основы безопасности,

– пояснил Фурсенко.

Он добавил, что это целый ряд проблем, о которых просто забыли, поэтому сейчас нужно вносить изменения в действующее законодательство, чтобы исправить ту ситуацию, которая сложилась в прифронтовых населенных пунктах, ведь очевидно, что проводить выборы в ближайшее время там никто не собирается.

Ранее, Ольга Айвазовская, председатель правления Гражданской сети ОПОРА, в интервью "Радио Свобода" говорила, что несмотря на то, что речь идет о 18 общинах, у большинства из которых были выборы, начиная с 2015 года, доверие к конечному решению об отмене выборов является нулевым.

Не понятно, в связи с чем выборы там не проводятся, если граждане выбирали местное самоуправление в 2015 году, выбирали президента, парламент в 2019 году,

– говорила Айвазовская.

Что сейчас происходит в прифронтовых населенных пунктах

Мы пообщались с местными жителями, которые рассказывают, что больше месяца они работают и не знают, что будет дальше. Ведь ни руководства, ни распорядителей средств, ни какой конкретики – нет.

Наталья Усманова, председатель районной организации Профсоюза работников образования и науки в Станице-Луганской, рассказывает, что отправляла письмо председателю Луганской ОГА, но конкретных ответов так и не получила.

"Мы зашли работать в Новый год, а средства никуда не поступают, потому что распорядителей средств нет. Все школы, детские сады, бухгалтерии, группы снабжения, сидят на месте и ничего не получают", – рассказывает Усманова.

Она добавляет, что у них пока есть районная администрация, но она не может выполнять свои полномочия. К тому же не была создана временная смета.

По нормальному, нужно было создать временную смету, по которой проводились бы выплаты, а потом это передали бы вновь созданной структуре, правопреемнику. У нас нет руководителей ВГА, общины не созданы, выборов не было. Выборы проводить у нас нельзя, а вот оставлять людей без зарплаты – можно,

– делится Усманова.

Ситуация с военно-гражданскими администрациями на прифронтовых территориях тоже довольно запутанная. Сергей Шакун, бывший председатель Попаснянской РГА, рассказывает, что первые ВЦА были созданы в 2015 году и в законе было написано, что они образуются к концу российской агрессии, а ВЦА будут ликвидированы лишь после того, как пройдут выборы.

Сейчас происходит ликвидация ВГА с нарушением всех законов. Выборов не было, а ВГА ликвидируют и людей также выбрасывают. При этом, что областные ВГА функционируют, а вот местные, малые ВЦА, ликвидируют. И юридически есть коллизия. Потому что малые ВЦА дают юридическое подтверждение тому, что есть областная администрация. Возникает вопрос, малые ВГА ликвидировали, но на основании чего тогда работает областная ВГА?,

– говорит Шакун.

Он добавляет, что сейчас происходит процесс реорганизации, ВЦА ликвидируются и образуются новые общины. Например, на сегодня в процессе расформирования находятся ВЦА Лисичанска, Северодонецка, потому что есть уже соответствующие ОТГ. В Попасной, станице, Горном вообще не было выборов и ВЦА не были образованы до нового года. Поэтому сейчас нет сделок по свету, по газу, учителя не знают, будет у них зарплата или нет, потому что бюджета нет.

Сейчас они снова образуют ВЦА ОТГ. И это опять будет новое назначение руководителей, регистрация в юстиции, во всех банках, появление новых печатей, утверждение нового штатного расписания и т.д. Все это займет месяца 2 – 2,5. Если бы через два месяца состоялись выборы, была бы уже община, руководитель, назначал старост, и этот путь был бы намного короче,

– говорит Шакун.

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Что происходит с ВЦА

Действительно, в конце 2020 года Верховная Рада приняла закон, который позволяет образовывать военно-гражданские администрации в объединенных территориальных общинах. В частности, ВГА могут быть созданы на уровне ОТГ, если Центральная избирательная комиссия не может организовать в них местные выборы из-за ситуации безопасности.

К тому же, ВГА также можно создавать на территориях тех общин, где местные советы или их исполнительные органы не выполняют своих полномочий в соответствии с украинским законодательством в связи с самороспуском или самоустранением от власти.

В Минрегионе нам рассказали, что 12 января 2021 года Президент Украины подписал Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины о создании военно-гражданских администраций" (законопроект № 3913), который дает возможность создавать военно-гражданские администрации в общинах Донецкой и Луганской областей, которые оказались на линии соприкосновения и по причинам безопасности не имели возможности избрать органы местного самоуправления.

"Таким образом, распорядителями бюджетных средств в общинах Донецкой и Луганской областей где не избраны органы местного самоуправления становятся соответствующие военно-гражданские администрации", – сказал Сергей Шаршов, генеральный директор Директората по вопросам местного самоуправления, территориальной организации власти и административно-территориального устройства.

Но возникает проблема с новым административно-территориальным делением. Ведь, с 1 января 2021 года в Украине ликвидировали старые 490 районов зато оставили лишь 136 новых районов. Например, существует ВЦА города Северодонецк, но с 1 января, согласно новому делению, является Северодонецка ОТГ, куда входят другие города и поселки. Учитывая то, что все это одна ОТГ, вопрос бюджета там будут общие, потому Северодонецке ВЦА, которая существует сейчас, расформируют и создадут новую ВЦА на базе объединенной территориальной общины. Но пока все эти перипетии будут продолжаться, люди все еще не будут получать средства.