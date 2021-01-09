В горнолыжном курорте "Красия" Закарпатской области 9 января 2021 года случилось разбойное нападение. Группа человек препятствовала делимости комплекса и нападала на людей.

Детали инцидента

В течение дня мужчины угрожали людям физической расправой и портили оборудование курорта. Об этом сообщили на странице горнолыжного курорта в фейсбуке.

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Сегодня днем группа молодых людей из 40+ человек совершила разбойное нападение на работников комплекса и посетителей,

– говорится в сообщении.

В "Красии" отметили, что после нападений злоумышленников, администрация вызвала полицию. Впрочем, конфликт так и не исчерпали.

"Молодых людей, которые угрожали всем, кто был на их пути и перекрывали трассу, наказано не было", – рассказали в горнолыжном курорте.

В "Красии" такие действия назвали недопустимыми в цивилизованном и демократическом государстве.